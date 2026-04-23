tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung
Skip to Content

Bentour Reisen verlängert Quick-Transfer bis März 2027


Deniz Ugur, CEO Bentour Reisen
Bentour Reisen verlängert sein Transferangebot bis März 2027 -  auch rückwirkend für bereits erfolgte Buchungen innerhalb dieses Reisezeitraums.

Wie der Veranstalter mitteilt, gilt der Service ab sofort für alle Pauschalreisen mit Reisedatum bis einschließlich 31. März 2027. Damit profitieren auch Buchungen für das Wintergeschäft von dem Angebot. Die Regelung greift zudem rückwirkend für bereits erfolgte Buchungen innerhalb dieses Reisezeitraums.

Vorteil für Kund:innen & Partner:innen

Der Quick-Transfer zählt zu den zentralen Serviceleistungen von Bentour Reisen und steht für einen besonders komfortablen Start in den Urlaub. Gäste profitieren von einer schnellen Transferlösung mit maximal einem Zwischenstopp zwischen Flughafen und Hotel. Mit der Verlängerung bis Ende März 2027 stärkt Bentour Reisen den Reisekomfort und bietet Vertriebspartner:innen ein zusätzliches Argument für Beratung und Verkauf im stationären Vertrieb.

Destinationen & Gültigkeit: 

Der Quick-Transfer gilt für alle Pauschalreisenbuchungen mit inkludiertem Transfer und Reisezeitraum bis 31.03.2027 in folgenden Urlaubsregionen:

  • Türkei: Lara, Belek, Side, Antalya, Kemer und Alanya
  • Ägypten: El Gouna, Hurghada, Sahl Hasheesh, Makadi, Soma Bay, Safaga, Kalawy Bay und Marsa Alam
  • Nordzypern: Ercan und Larnaca (jeweils bei Hotelaufenthalt in Nordzypern)
  • Griechenland (Sommersaison): Samos
  • Tunesien (Sommersaison): Djerba und Monastir

(red)

  bentour, quick transfer, transfer, verlängerung, pauschalreisen, upgrade, bentour reisen, transfer, transport

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
23 April 2026

17:04
Lufthansa Group: Neuer Basistarif auf Kurz- und Mittelstrecke
16:39
Springer Reisen bietet Flex-Tarif & Hotel-Specials für Griechenland
16:06
SIRO Boka Place bietet HYROX-Trainingsprogramme
15:30
Oceania Nautica wird zum "Entdeckerschiff" Oceania Aurelia
12:19
nicko cruises: Muttertagsaktion mit 50% Rabatt für Begleitpersonen
11:17
GTM 2026: Intensive Dialoge & hohe Abschlussquote
10:23
TUI senkt operative Gewinnprognose
09:54
Bentour Reisen verlängert Quick-Transfer bis März 2027

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.