Bentour Reisen verlängert Quick-Transfer bis März 2027

Wie der Veranstalter mitteilt, gilt der Service ab sofort für alle Pauschalreisen mit Reisedatum bis einschließlich 31. März 2027. Damit profitieren auch Buchungen für das Wintergeschäft von dem Angebot. Die Regelung greift zudem rückwirkend für bereits erfolgte Buchungen innerhalb dieses Reisezeitraums.

Vorteil für Kund:innen & Partner:innen

Der Quick-Transfer zählt zu den zentralen Serviceleistungen von Bentour Reisen und steht für einen besonders komfortablen Start in den Urlaub. Gäste profitieren von einer schnellen Transferlösung mit maximal einem Zwischenstopp zwischen Flughafen und Hotel. Mit der Verlängerung bis Ende März 2027 stärkt Bentour Reisen den Reisekomfort und bietet Vertriebspartner:innen ein zusätzliches Argument für Beratung und Verkauf im stationären Vertrieb.

Destinationen & Gültigkeit:

Der Quick-Transfer gilt für alle Pauschalreisenbuchungen mit inkludiertem Transfer und Reisezeitraum bis 31.03.2027 in folgenden Urlaubsregionen:

Türkei: Lara, Belek, Side, Antalya, Kemer und Alanya

Lara, Belek, Side, Antalya, Kemer und Alanya Ägypten: El Gouna, Hurghada, Sahl Hasheesh, Makadi, Soma Bay, Safaga, Kalawy Bay und Marsa Alam

El Gouna, Hurghada, Sahl Hasheesh, Makadi, Soma Bay, Safaga, Kalawy Bay und Marsa Alam Nordzypern: Ercan und Larnaca (jeweils bei Hotelaufenthalt in Nordzypern)

Ercan und Larnaca (jeweils bei Hotelaufenthalt in Nordzypern) Griechenland (Sommersaison): Samos

(Sommersaison): Samos Tunesien (Sommersaison): Djerba und Monastir

(red)