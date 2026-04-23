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Bentour Reisen verlängert Quick-Transfer bis März 2027
Bentour Reisen verlängert sein Transferangebot bis März 2027 - auch rückwirkend für bereits erfolgte Buchungen innerhalb dieses Reisezeitraums.
Wie der Veranstalter mitteilt, gilt der Service ab sofort für alle Pauschalreisen mit Reisedatum bis einschließlich 31. März 2027. Damit profitieren auch Buchungen für das Wintergeschäft von dem Angebot. Die Regelung greift zudem rückwirkend für bereits erfolgte Buchungen innerhalb dieses Reisezeitraums.
Vorteil für Kund:innen & Partner:innen
Der Quick-Transfer zählt zu den zentralen Serviceleistungen von Bentour Reisen und steht für einen besonders komfortablen Start in den Urlaub. Gäste profitieren von einer schnellen Transferlösung mit maximal einem Zwischenstopp zwischen Flughafen und Hotel. Mit der Verlängerung bis Ende März 2027 stärkt Bentour Reisen den Reisekomfort und bietet Vertriebspartner:innen ein zusätzliches Argument für Beratung und Verkauf im stationären Vertrieb.
Destinationen & Gültigkeit:
Der Quick-Transfer gilt für alle Pauschalreisenbuchungen mit inkludiertem Transfer und Reisezeitraum bis 31.03.2027 in folgenden Urlaubsregionen:
- Türkei: Lara, Belek, Side, Antalya, Kemer und Alanya
- Ägypten: El Gouna, Hurghada, Sahl Hasheesh, Makadi, Soma Bay, Safaga, Kalawy Bay und Marsa Alam
- Nordzypern: Ercan und Larnaca (jeweils bei Hotelaufenthalt in Nordzypern)
- Griechenland (Sommersaison): Samos
- Tunesien (Sommersaison): Djerba und Monastir
(red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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