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Malta verlost Startplätze für Pride Run Vienna 2026


Copyright Pride Run Vienna - Martin Darling
Für den Pride Run Vienna 2026 werden insgesamt 5 × 2 Startplätze vergeben. Die Vergabe erfolgt nach dem Prinzip „First come / First run“.

Seit vielen Jahren ist VisitMalta offizieller Partner der Vienna Pride sowie Sponsoring Partner beim Pride Run Vienna. In diesem Jahr findet der Lauf am Samstag, den 30. Mai, um 18:00 Uhr statt. Die rund 5 km lange Strecke führt durch den grünen Prater. VisitMalta verlost dafür 5 × 2 Startplätze - unter dem Motto „First come / First run“ heißt es: schnell anmelden und gemeinsam ein Zeichen für Akzeptanz und Respekt setzen.

Anmeldung bis spätestens 30. April an: corinna.ziegler@urlaubmalta.com 
Weitere Infos unter: www.priderunvienna.com/details-zum-pride-run 

Malta als LGBTIQ-freundliche Destination

Malta zählt zu den LGBTIQ-freundlichsten Reisezielen Europas. Neben rechtlichen Rahmenbedingungen verfügt die Destination über eine etablierte Szene sowie ein entsprechendes Veranstaltungsangebot. Dazu gehört unter anderem die Malta Pride, die 2026 von 4. bis 13. September stattfindet. Zentren der Szene sind insbesondere St. Julian’s und Valletta. Darüber hinaus hat sich Malta als trendige Lifestyle-Destination etabliert: stilvolle Boutique Hotels, angesagte Beachclubs, Design-Locations und ein pulsierendes Nachtleben ziehen ein internationales, diverses Publikum an. (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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22 April 2026

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