Rhomberg Reisen bietet flexible Buchungsoptionen

Rhomberg Reisen, der als Korsika-Experte bekannte Veranstalter, setzt neben dieser beliebten Mittelmeerinsel auch heuer auf Destinationen wie Lefkas, Epirus, Kefalonia und Korfu in Griechenland sowie auf Menorca und Kalabrien. Zusätzliche Sicherheit verschafft die kostenfreie Umbuchungs- und Stornoaktion bis 30 Tage vor Reiseantritt bei Buchung bis zum 30. April.

Pauschalangebote mit Zusatzleistungen

In den Rhomberg Pauschalreisen sind immer Transfer oder Mietwagen mit dabei. Vor Ort bietet der Veranstalter neben einem umfangreichen Angebot an Hotels und Ferienwohnungen auch geführte Rund- und Themenreisen, Mietwagentouren und Sonderprogramme. Zu den Hits zählt das von Rhomberg exklusiv vertriebene Feriendorf „Zum Störrischen Esel“ auf Korsika. Dafür schnürt der Veranstalter komplette Reisepakete mit Flug ab Wien, Salzburg, Graz, Innsbruck, Friedrichshafen, Memmingen und St. Gallen-Altenrhein nach Nordkorsika-Calvi an. Start der Flüge ist am 26. April.

Flugangebote

Nonstop in die Sonne geht es zusätzlich mit Direktflügen ab Wien nach Menorca, Kalabrien, Kefalonia, Korfu sowie Lefkas & Epirus. Nach Kalabrien startet Rhomberg zudem jede Woche ab Innsbruck und Salzburg sowie ab Linz nach Kefalonia und Lefkas. Mit dem Rhomberg-Charter geht es auch von Friedrichshafen nach Lefkas und Epirus sowie ab St. Gallen-Altenrhein nach Menorca, Kalabrien, Kefalonia, Korfu und Südkorsika-Figari.

Rhomberg bietet bis 30 Tage vor Anreise volle Flexibilität: So lange kann man kostenfrei umbuchen oder für 99 EUR stornieren. Weitere Informationen unter: www.rhomberg-reisen.com (red)