Mit "Kiiaara" stellt das Kreuzfahrtzentrum eine neue KI-gestützte Assistentin vor, die die Suche nach passenden Kreuzfahrten digital unterstützt.

Mit „Kiiaara“ führt das Kreuzfahrtzentrum eine neue KI-gestützte Assistentin ein, die Nutzer:innen bei der Auswahl von Kreuzfahrten auf kreuzfahrtzentrum.at unterstützt. Ziel ist es, den Suchprozess für Kreuzfahrten zu vereinfachen - durch eine schnellere Orientierung, unkomplizierten Darstellung und individuellen Angeboten.

Die Anwendung basiert auf einem dialogorientierten System, das Reisepräferenzen erfasst und darauf abgestimmte Vorschläge in Echtzeit ausgibt. Statt klassischer Filterfunktionen werden Nutzer:innen schrittweise durch den Auswahlprozess geführt.

Personalisierte Empfehlungen im Dialog

„Kiiaara“ fragt gezielt Reisewünsche wie Destination, Reisedauer oder Art der Kreuzfahrt ab und erstellt daraus passende Empfehlungen. Die Ausgabe erfolgt automatisiert und wird laufend an die eingegebenen Informationen angepasst. Die KI ist direkt in die Website integriert und steht rund um die Uhr zur Verfügung. Damit ergänzt sie bestehende Such- und Beratungsfunktionen der Plattform. (red)