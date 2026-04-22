EU erwartet keine Flugausfälle trotz Treibstofflage

In der Europäischen Union gibt es nach Angaben von Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas derzeit keine Anzeichen für großflächige Flugstornierungen in den kommenden Monaten. Nach einer Videokonferenz mit Verkehrsminister:innen der Mitgliedstaaten erklärte er, dass die Treibstoffvorräte für kommerzielle Flugzeuge in Teilen Europas unter Druck stehen, der Markt diese Situation aktuell jedoch bewältigen könne.

Einzelne Flugstreichungen seien auf wirtschaftliche Gründe zurückzuführen. Nicht rentable Verbindungen würden gestrichen, wobei hohe Treibstoffpreise eine Rolle spielten. Hinweise auf Engpässe bei Kerosin oder daraus resultierende flächendeckende Flugausfälle gebe es derzeit nicht.

Beobachtung der Treibstoffversorgung

Dennoch plane die Europäische Kommission die Einrichtung einer Beobachtungsstelle für Treibstoffe. Diese soll künftig die Versorgung sowie Lagerbestände von Transportkraftstoffen überwachen. Zudem wird geprüft, ob Mitgliedstaaten verpflichtende Notfallvorräte an Kerosin vorhalten sollten. Bei Bedarf könnten bestehende Reserven freigegeben werden. Derzeit sei dies jedoch nicht erforderlich. Parallel arbeitet die Kommission an Maßnahmen zur Sicherstellung alternativer Bezugsquellen, darunter Kerosinlieferungen aus den USA. Zuvor hatte die Internationale Energieagentur darauf hingewiesen, dass mehrere europäische Länder aufgrund der Lage in der Straße von Hormus in den kommenden Wochen mit einer beginnenden Knappheit konfrontiert sein könnten.

Maßnahmen für Airlines

Die Kommission prüft außerdem Anpassungen bestehender Regelungen für Fluggesellschaften, dazu zählen unter anderem Vorgaben zu Flughafen-Slots. Sollte sich die Lage verschärfen, könnten demnach vorübergehende Erleichterungen für Airlines vorgeschlagen werden.

Rechte von Fluggästen

Tzitzikostas sprach auch über Verbraucherrechte. Bei Flugausfällen in der EU haben Passagiere grundsätzlich Anspruch auf eine finanzielle Entschädigung. Bei außergewöhnlichen Umständen sind Fluglinien von dieser Pflicht befreit. Aus Sicht der Kommission seien Flugstreichungen wegen hoher Kerosinpreise "nicht unbedingt" außergewöhnliche Umstände, sagte Tzitzikostas. Anders könne dies bei konkretem Treibstoffmangel beurteilt werden. (APA / red)