Neue Pullman Class im Bernina Express

Ab der Sommersaison 2026 ergänzt der Bernina Express sein Angebot um die neue Pullman Class. Die neue Reiseklasse wird auf der Strecke zwischen St. Moritz und Tirano eingesetzt und verbindet historische Reisekultur mit einem erweiterten Service- und Kulinarikkonzept. Zum Einsatz kommt ein restaurierter Salonwagen aus den 1930er-Jahren. Pro Fahrt sind maximal 32 Gäste vorgesehen. Die Verbindung führt über die Berninabahn, die seit 2008 zum UNESCO-Welterbe gehört.

Neue Reiseklasse mit erweitertem Service

Die Pullman Class ist als eigenständige Reisekategorie innerhalb des Bernina Express konzipiert. Neben der Fahrt im historischen Wagen umfasst das Angebot eine persönliche Betreuung durch einen Concierge sowie ein begleitendes Service- und Informationspaket. Dazu gehört ein Reiseführer, der über Höhepunkte der Strecke informiert, ebenso wie kleine Speisen ung Getränken während der Fahrt. Nach der Ankunft in Tirano führt die Reise zum Weingut La Gatta im Veltlin, wo ein dreigängiges Mittagessen mit persönlicher Weinbegleitung sowie optional ein geführter Rundgang durch den Weinkeller auf dem Programm stehen, bevor es wieder zurück Richtung Engadin geht.

„Entscheidend war für uns, dass die verschiedenen Bestandteile der Reise stimmig aufeinander abgestimmt sind“, sagt Renato Fasciati, Direktor der Rhätischen Bahn. „Der Wagen, die Betreuung an Bord und das Mittagessen im Veltlin sollen unseren Gästen ein unvergessliches Erlebnis auf einer der attraktivsten Bahnstrecken der Welt bieten. So wird die Fahrt mit der Pullman Class zu einer bewusst gestalteten, stilvollen Alpenüberquerung.“

Weitere Informationen und Buchung

Gäste können zwischen einer einfachen Fahrt oder einer Tagesreise mit Rückfahrt wählen. Zwischen St. Moritz und Tirano wird zusätzlich ein offener Aussichtswagen eingesetzt, der den Gästen während eines Streckenabschnitts zur Verfügung steht.

Im Preis enthalten sind das Catering während der Fahrt, ein Mittagsprogramm im Veltlin, ein Reiseführer sowie ein persönliches Erinnerungsgeschenk. Das Angebot ist ab sofort für Reisen vom 1. Juni bis 25.Oktober 2026 buchbar. Weitere Informationen unter: berninaexpress.ch/pullman-class / Buchung unter railservice@rhb.ch oder telefonisch unter +41 81 288 65 65. (red)