Niederösterreich: Umfassender Website-Relaunch

Ziel der modernisierten Website ist es, Gästen zeitgemäße, inspirierende und gleichzeitig serviceorientierte Informationsangebote zu bieten – und damit die Wettbewerbsfähigkeit des Tourismusstandorts nachhaltig zu stärken. Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, sagt dazu: „Die Website ist für viele Gäste der erste Kontaktpunkt mit Niederösterreich. Mit dem Relaunch schaffen wir eine moderne, leistungsfähige Plattform, die nicht nur Inspiration bietet, sondern auch unseren Partnerbetrieben eine optimale digitale Sichtbarkeit ermöglicht.“

Einheitliche Plattform

Der Relaunch umfasst neben der Landeswebsite auch die Plattformen der sechs Tourismusdestinationen sowie zahlreiche regionale Partner:innen. Bis Herbst 2026 sollen rund 100 Websites im gesamten Netzwerk auf das neue System umgestellt werden. Damit entsteht eine einheitliche technologische Basis, die Synergien ermöglicht und die Wartung sowie Weiterentwicklung vereinfacht. Inhalte wie Unterkünfte, Gastronomie, Ausflugsziele und Veranstaltungen werden zentral gepflegt und zielgruppengerecht ausgespielt. Nicht nur für Gäste, auch für Betriebe und Destinationen ergeben sich daraus klare Vorteile: verbesserte Auffindbarkeit, strukturierte Darstellung von Angeboten sowie eine stärkere Einbindung in thematische Schwerpunkte und Kampagnen.

Verbesserte Nutzerführung und Inhalte

Die neue Plattform bietet eine überarbeitete Nutzerführung mit kuratierten Reiseempfehlungen, thematischen Einstiegen und einer integrierten Kartenfunktion. Ergänzt wird das Angebot durch einen KI-gestützten Guide zur Unterstützung der individuellen Reiseplanung. Thematische Schwerpunkte wie Natur und Bewegung, Kunst und Kultur sowie Kulinarik und Wein strukturieren die Inhalte. Ergänzende Formate wie kuratierte Reiseempfehlungen und ausgewählte Unterkunftsangebote sind ebenfalls Teil des Konzepts.

Kombination aus Online und Print

Ergänzt wird die digitale Kommunikation durch das Reisemagazin "Sechs Viertel". Mit der Verbindung von Online-Plattform und Printprodukt verfolgt Niederösterreich einen integrierten Ansatz in der Gästekommunikation. Ziel ist es, Information und Inspiration entlang der gesamten Reiseplanung bereitzustellen und gleichzeitig die Angebote der Partnerbetriebe sichtbar zu machen. (red)