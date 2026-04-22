China Eastern startet neue Direktverbindung Wien–Xi’an

Der Flughafen Wien erweitert sein Langstreckenangebot nach Asien: Am 20. April 2026 ist erstmals eine Maschine von China Eastern Airlines aus Xi’an in Wien gelandet. Damit besteht erstmals eine Direktverbindung zwischen der österreichischen Hauptstadt und der westchinesischen Metropole. Die neue Nonstop-Verbindung wurde im Beisein hochrangiger Vertreter:innen aus Politik, Luftfahrt, Wirtschaft und Tourismus im Rahmen eines Fototermins am Flughafen Wien und eines feierlichen Festakts im Palais Auersperg eröffnet.

Die Strecke wird ab sofort ganzjährig dreimal pro Woche mit einem Airbus A330-200 bedient. Die Flugzeit beträgt rund elf Stunden.

Visumfrei und direkt nach Xi’an

Zur Förderung des Personenverkehrs hat China eine einseitige 30-tägige Visumbefreiungspolitik für österreichische Staatsangehörige sowie Bürger:innen aus 44 weiteren Ländern eingeführt, teilte Mei Qi, Botschafterin der Volksrepublik China in Österreich, mit. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, sagt im Rahmen der Erstlandung: „Für österreichische Reisende war Xi’an bisher nur über Umsteigeverbindungen erreichbar – das ändert sich jetzt. In knapp elf Stunden Flugzeit ist eine der bedeutendsten Kultur- und Wirtschaftsregionen Chinas direkt erreichbar. Seit Jahresbeginn ist die Nachfrage auf Verbindungen nach Asien um rund 20% gestiegen und mit China Eastern Airlines haben wir einen starken Partner, um dieses Potential zu nutzen.“

Die neue Direktverbindung nach Xi’an stärkt neben dem Passagierverkehr auch den Frachtstandort Flughafen Wien: Gerade Verbindungen nach Asien sind für zeitkritische Güter wie Hightech-Produkte, industrielle Komponenten, E-Commerce-Sendungen und Pharmatransporte von hoher Bedeutung.

Abendempfang im Palais Auersperg

Nach der Erstlandung am Flughafen Wien wurde die neue Verbindung im Rahmen eines festlichen Abendevents im Palais Auersperg mit rund 200 geladenen Gästen aus Politik, Luftfahrt, Wirtschaft und Tourismus gefeiert. Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner übermittelte ihre Grußworte per Videobotschaft, Mei Qi, Botschafterin der Volksrepublik China in Österreich, Ye Li, Executive Vice President von China Eastern Airlines, Norbert Kettner, CEO des WienTourismus, sowie Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, würdigten gemeinsam die neue Direktverbindung als bedeutenden Meilenstein für die Beziehungen zwischen Österreich und China. Nach einem symbolischen Geschenkeaustausch und einem gemeinsamen Tortenanschnitt stand der persönliche Austausch im Mittelpunkt.

Dreimal wöchentlich nonstop nach Xi’an

China Eastern Airlines fliegt ab sofort dreimal wöchentlich (Montag, Donnerstag, Samstag) zwischen Wien und Xi’an. Der Abflug in Wien erfolgt um 13:30 Uhr mit Ankunft in Xi’an am Folgetag um 05:50 Uhr. Der Rückflug aus Xi’an startet um 01:30 Uhr und landet um 06:10 Uhr am selben Tag in Wien.

Xi’an zählt zu den ältesten Städten Chinas und war über Jahrhunderte Ausgangspunkt der legendären Seidenstraße. Weltweit bekannt ist die Metropole vor allem durch die UNESCO-Welterbestätte der Terrakotta-Armee, die jährlich Millionen Besucher:innen anzieht. Heute ist Xi’an ein bedeutendes Kultur-, Bildungs- und Technologiezentrum im Westen Chinas und entwickelt sich zunehmend zu einem dynamischen Wirtschaftsstandort. (red)