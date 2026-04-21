Frühling in Tirol: Von Trailrunning bis Kultur-Events

Während in den Bergen teils noch Schnee liegt, beginnt in den Tälern bereits der Frühling. Blühende Landschaften, längere Tage und milde Temperaturen schaffen vielfältige Möglichkeiten für Aktivitäten im Freien sowie kulturelle und kulinarische Angebote.

Trailrunning und Sportevents

In Regionen wie Pillerseetal oder Wildschönau startet im Frühjahr die Trailrunning-Saison. Für den Beginn eignen sich niedrig gelegene Wege am besten, zum Beispiel der Hausberg von Waidring. Anspruchsvoller werden dann die Routen zur Rohreralm oberhalb von Fieberbrunn oder zur Buchensteinwand. Ab Mai können die Läufer:innen auch die Bergbahnen benutzen. Die Wildschönau bietet mit ihren sanften Almwiesen ebenfalls die perfekte Umgebung fürs Trailrunning. Hier entstehen gerade sechs neue Trailrunningstrecken für alle Leistungsniveaus. Ein besonderes Trailrunning-Event ist auch das Terra Raetica Trails. Die Strecken führen an fünf Tagesetappen durch abwechslungsreiche Alpenlandschaften in den Erlebnisregionen Kaunertal, Tiroler Oberland, Nauders, Reschensee und Engadin. Zu jeder Etappe gibt es auch einen eigenen Kids-Trail, bei dem die Kinder kostenlos rund ums Festivalgelände laufen. Ein weiteres spannendes Format für Trailrunning-Fans wartet im Paznaun: Am 10. und 11. Juli wird der Paznauner Höhenweg zum Austragungsort des Paznaun-Ischgl Ultra Trail (PIUT) mit fünf Distanzen zwischen 20 und 100 Kilometern. Ein weiteres Sportevent ist die Tour of the Alps, die von 20. bis 24. April über fünf Etappen von Innsbruck nach Italien führt.

Klettern und Wandern

Mit dem Frühling beginnt auch die Klettersaison. Neue Angebote entstehen unter anderem im Pitztal mit dem Klettergarten Magerhart, der schlussendlich 50 Routen bieten soll. In Hochfügen im Zillertal gibt es mit „Pfaffenbichl“ einen neuen Klettersteig, der ganzjährig begehbar ist. Am Klettersteig Zimmereben in Mayrhofen steht zudem die neue Himmelsbrücke – eine 48m lange freischwebende Seilhängebrücke – für Mutige bereit.

Der Frühling in Tirol bietet auch die perfekten Bedingungen für erste Wanderungen. Besonders spannend für Familien sind die interaktiven Themenwege in der Region Fügen-Kaltenbach im Zillertal. Weitere Highlights sind die Sommerrodelbahn „Wildcat“ am Katzenkopf in Leutasch in der Region Seefeld sowie der Goldwaldweg in Nauders mit einer interaktiven Rätsel-Rallye zur Geschichte des Goldes in der Region.

Kulinarik und Kultur

Kulinarische Highlights im Frühling sind das Kasfest in Kössen im Tiroler Unterland am 16. Mai, bei dem handgemachte Käseschmankerl verkostet werden können, sowie das Radieschenfest in Hall am 25. April. Kulturfans finden hingegen bei den Tiroler Festspielen Erl im Kufsteinerland von 29. März bis 26. Juli Werke von Richard Wagner sowie Musiktheaterproduktionen. (red)