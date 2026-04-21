35 Jahre EVA Air in Wien

Im November 1991 startete EVA Air erstmals eine Verbindung von Taipeh via Bangkok nach Wien. Die Bundeshauptstadt war damit die erste Destination der 1989 gegründeten Airline in Europa. Anlässlich des 35-jährigen Jubiläums reisten Präsident Clay Sun, Executive Vice President und Unternehmenssprecher Davin Chen sowie eine Delegation taiwanesischer Journalist:innen nach Wien.

Empfang im Tower

Am 16. April lud Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, zu einem Besuch des Towers am Flughafen Wien, mit 109m der höchste Kontrollturm Europas. Von dort aus konnten die Gäste den Abflug des EVA Air-Fluges B66 nach Taipeh mitverfolgen, während sie von Airline-Caterer Do&Co kulinarisch versorgt wurden.

In den anschließenden Ansprachen bedankten sich beide Seiten für die langjährige Zusammenarbeit. Seit Aufnahme der Verbindung haben rund 2,9 Mio. Passagiere die Strecke genutzt, davon etwa 200.000 im Jahr 2025. Die Verbindung gilt als wichtiger Knotenpunkt zwischen Asien sowie Mittel- und Osteuropa. Julian Jäger gab in seiner Rede weiters einen Ausblick auf die Zukunft des Flughafens: Für 2027 ist die Süderweiterung des Terminal 3 um 70.000m² auf drei Ebenen geplant, mit einer neuen zentralen Sicherheitskontrolle, weiteren 18 Gates, komfortablen Lounges sowie einer großzügigen Shopping- und Restaurant-Landschaft mit rund 10.000m².

Festlicher Abend in der Albertina

Am darauffolgenden Freitag fand auf Einladung von EVA Air-Präsident Clay Sun ein festlicher Abend in den Prunkräumen der Albertina Wien statt. Unter den Gästen waren Vertreter:innen aus Tourismus, Luftfahrt und Diplomatie, darunter Wien Tourismus-Direktor Norbert Kettner, Belina Neumann, Head of Aviation Development Flughafen Wien, Suanyung Hans Liu, Botschafter Taiwans, und Cheevindh Nathalang als Vertreter der Thailändischen Botschaft in Wien sowie Gäste aus Sport, Musik und Kultur.

Das Rahmenprogramm umfasste musikalische Darbietungen sowie kulinarische Angebote. Durch den Abend führte Karin Meissl, begleitet von Beiträgen internationaler Künstler:innen. Im Anschluss an das festliche Abendessen von Do & Co erwarteten die Gäste veganes Eis von „Veganista“, eine Weinverkostung sowie Cocktails der Bar „Tür 7“.

Die Wien-Reise der taiwanesischen Medienvertreter:innen – insgesamt viereinhalb Tage – inkludierte u.a. Besichtigungen von Schloss und Tiergarten Schönbrunn sowie des House of Strauss in Döbling, ein Konzert der Wiener Sängerknaben im Palais Augarten sowie einen Ausflug in die Wachau.

Täglich von Wien nach Asien

EVA Air fliegt täglich von Wien nach Taipeh – drei Mal wöchentlich (Montag, Donnerstag, Samstag) nonstop mit drei Serviceklassen und vier Mal wöchentlich (Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag) via Bangkok mit zwei Serviceklassen – und setzt dabei einen Boeing 787 „Dreamliner“ ein. Über das Drehkreuz in Taipeh bestehen zahlreiche Anschlussverbindungen innerhalb Asiens, unter anderem nach Japan, China sowie in mehrere Destinationen in Südostasien. (red)