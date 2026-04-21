Der Mietwagen-Anbieter Sunny Cars hat mit „Car Check“ eine neue Funktion eingeführt, die es Kund:innen ermöglicht, den Zustand ihres Mietwagens bei Abholung und Rückgabe fotografisch festzuhalten. Die Aufnahmen werden automatisch mit der jeweiligen Buchung verknüpft und zentral gespeichert. So sollen Unklarheiten über Schäden und mögliche Diskussionen über Mängel, die möglicherweise bereits vorhanden waren, vermieden werden. Car Check ist ab sofort in der Web-App My Sunny Ride für alle Sunny Cars-Kund:innen verfügbar.

Fotobeweis als zusätzliche Sicherheit

Eine weit verbreitete Unsicherheit unter Autourlauber:innen ist ein möglicher finanzieller Mehraufwand durch Schäden, die sie nicht verursacht haben. Dem soll die neue Funktion nun entgegenwirken. Car Check zeigt dafür Schritt für Schritt an, welche Fotos von den Vorder-, Rück- und Seitenflächen des Fahrzeugs sowie vom Kilometerstand benötigt werden. Dabei werden die Bilder mit Uhrzeit, Datum, GPS-Standort und einem Echtheitsnachweis versehen. Dadurch steht im Bedarfsfall klares, überprüfbares Beweismaterial zur Verfügung, und Schadensfälle können vereinfacht abgewickelt werden.

„Wir empfehlen unseren Kund:innen seit jeher, sowohl bei der Abholung als auch bei der Rückgabe detaillierte Aufnahmen vom Wagen zu machen. Unser zusätzlicher Service macht für Sunny Cars-Reisende die Dokumentation noch leichter und stellt einen zentralen Ablageort für alle mit der jeweiligen Buchung verbundenen Dateien bereit“, erklärt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars dazu.

Nutzung über My Sunny Ride

Der Zugriff auf Car Check erfolgt über die Web-App My Sunny Ride. Kund:innen öffnen diese über einen Link auf ihrem Voucher und erhalten Zugriff auf die personalisierte Anwendung. Neben der Fotodokumentation umfasst das Angebot weitere Funktionen wie eine integrierte E-SIM mit 1GB Datenvolumen, Unterstützung bei der Routenplanung sowie Zugang zu Flughafen-Lounges bei Flugverspätungen. (red)