Riverly: Neues Fahrgebiet in Portugal

Der Hausbootspezialist Riverly nimmt zur Saison 2026 ein neues Revier in sein Angebot auf. Mit dem Grande Lago Alqueva wird eines der größten Stauseegebiete Europas erstmals Teil des Programms. Ausgangspunkt für die Törns ist die Region rund um Amieira, wo sich die Riverly-Basis direkt am Ufer des Sees befindet und einen idealen Einstieg in das Revier ermöglicht. Von hier aus erschließen sich zahlreiche Buchten, Inseln und Uferlandschaften.

Anders als in Kanal- oder Flussrevieren gibt es hier keine festen Routen – Gäste bestimmen ihren Kurs selbst und können jederzeit an naturbelassenen Ufern ankern. Die ruhige Wasseroberfläche, kaum Strömung und das Fehlen von Schleusen sorgen zudem für besonders entspanntes Navigieren.

Das Alentejo erkunden

Das Revier bietet vielfältige Naturkulissen mit Wasservögeln, Korkeichenlandschaften und saisonal wechselnder Vegetation entlang der Uferzonen. Auch abseits des Wassers gibt es einiges zu erkunden: Rund um den See finden sich kleine Orte mit traditioneller Architektur, einer ausgeprägten Genusskultur sowie Märkte und Feste. Ein besonderes Highlight erwartet Gäste nach Sonnenuntergang: Fernab künstlicher Lichtquellen gilt die Region als eines der besten Gebiete Europas für Sternenbeobachtung.

Hausbooturlaub ohne Vorerfahrung

Hausbooturlaub auf dem Grande Lago ist wie in allen Riverly-Revieren führerscheinfrei möglich und damit auch für Einsteiger:innen geeignet. Nach einer ausführlichen Einweisung übernehmen Gäste ihr Boot und bestimmen Tempo und Route selbst. Zum Einsatz kommen moderne Cruiser-Modelle mit mehreren Kabinen, eigenen Bädern und einer voll ausgestatteten Küche sowie Rückzugsmöglichkeiten. Das Sonnendeck lädt zum Entspannen, Essen oder Beobachten der Landschaft ein, während moderne Technik und mehrere Steuerstände ein einfaches und sicheres Navigieren ermöglichen.

Riverly entstand 2025 aus dem Zusammenschluss der Hausbootspezialisten Locaboat und Nicols. Neben Portugal ist auch Ungarn im Jahr 2026 erstmals mit Booten des Veranstalters erlebbar.

Weitere Informationen unter: www.riverly.com/de (red)