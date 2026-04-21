Eberhardt TRAVEL Neuer Fernkatalog 2027/2028

Für Reisebüros und Kund:innen gilt bei Eberhardt TRAVEL bereits seit längerer Zeit ein besonderer Service, der mehr Planungssicherheit, bessere Verkaufschancen und weniger Risiko im Beratungsprozess schafft: Die Möglichkeit für Langfrist-Optionen für Fernreisen wurde auf bis zu zehn Monate vor Reisebeginn verlängert. Durch den frühzeitigen Flug-Einkauf und die gesicherten Kontingente können Reisebüros ihren Kund:innen attraktive Preise und gesicherte Plätze anbieten – ein starkes Argument im Verkaufsgespräch.

Die neuen Fernreisen im Überblick

Der Katalog bietet einen umfassenden Überblick über Fernreisen in alle Kontinente – von klassischen Rundreisen bis hin zu besonderen Erlebnisformaten in kleinen Gruppen (Petit-Reisen), Kreuzfahrten in Asien, Afrika, dem Orient, Ozeanien, Nord- und Südamerika. Zu den neuen Reiseideen und weiterentwickelten Programmen zählen unter anderem: Nepal & Bhutan, Sri Lanka & Malediven, Japan mit Mein Schiff 6, Mongolei aktiv sowie mehrere Touren in China in Asien. In Nordamerika ist unter anderem Nova Scotia & Neufundland, eine Kreuzfahrt Ostküste USA & Kanada, oder die Reise New York bis San Francisco neu. Ecuador & Galapagos, Brasilien & Galapagos, Uruguay, Patagonien in Argentinien & Chile und eine Antarktis-Kreuzfahrt sind in Lateinamerika neu hinzugekommen.

Neue Broschüre YOUNG Reisen

Die neuen YOUNG-Reisen von Eberhardt TRAVEL richten sich gezielt an Reisende zwischen 25 und 45 Jahren, die die Welt aktiv, intensiv und in lockerer Atmosphäre entdecken möchten. Im Fokus würden erlebnisreiche Programme mit mehr Bewegung, authentischen Begegnungen und besonderen Aktivitäten stehen – von Wanderungen und Fahrradtouren bis hin zu kulinarischen Erlebnissen und lokalen Einblicken abseits klassischer Routen. Begleitet werden die Gruppen von Reiseleitern im ähnlichen Alter, die für eine ungezwungene Dynamik sorgen und zusätzliche gemeinsame Erlebnisse ermöglichen sollen. Kleine Gruppen und flexible Konzepte würden dabei Raum für Individualität und Miteinander schaffen, so der Veranstalter. (red)