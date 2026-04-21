Coral Travel und Maxx Royal: Kulinarisches Networking

In Kochschulen in Wien, Graz und Linz wurde gemeinsam geschnippelt, gerührt, gewürzt, abgeschmeckt und natürlich ausgiebig verkostet. Das Ergebnis: erstklassige Drei-Gänge-Menüs, verfeinert mit dem gewissen Etwas – einer großen „Prise Reisewissen“. Das gemeinsame Werkeln, Anrichten und Ausprobieren in kleinen Gruppen sorgte für eine lockere Atmosphäre und schuf zugleich den perfekten Rahmen, um Kontakte zu knüpfen und Reisewissen auszutauschen. Zwischen den einzelnen Gängen würzte Maxx Royal den Abend mit aktuellen Neuheiten, Produktupdates und spannenden Hintergrundinformationen.

Positives Echo

Tina Krug von Reisewelt Linz zeigte sich begeistert: „Die Veranstaltung war sehr gelungen. Ein großes Dankeschön für die hervorragende Organisation, das gemeinsame Kochen und den Austausch zu den zahlreichen Neuigkeiten von Maxx Royal.“ Auch Coral Travel Austria zieht ein rundum positives Fazit. „Die Kochworkshops zeigen, wie gut sich Austausch und Information in entspannter Atmosphäre miteinander verbinden lassen. Genau dieser persönliche Rahmen macht den Unterschied und wird von unseren Partnern sehr geschätzt“, sagt Doris Oberkanins, Head of Sales & Marketing Österreich & CEE. (red)