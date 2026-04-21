tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

TUI-Chef Ebel: Derzeit kein Kerosinmangel


TUI fly Boeing 737
Aus Sicht des TUI-Vorstandschefs Sebastian Ebel besteht in Deutschland gegenwärtig kein Kerosin-Mangel und damit auch kein Risiko für Flugausfälle in den Sommerferien.

Die Situation in Deutschland sei „relativ komfortabel", sagte er im Nachrichtensender Welt TV: „Wir haben sehr hohe Raffinerie-Kapazitäten, die auch im Jänner nicht zurückgebaut wurden. Das ist gut und so, dass wir von einer ausreichenden Versorgungssicherheit ausgehen." Die Tui habe außerdem beim Kerosineinkauf gut vorgesorgt, was auch für Kostensicherheit sorge. Dank vorher festgelegter Ölkontrakte sehe er keine nennenswerten Auswirkungen für das kurzfristige Geschäft. „Was das langfristig bedeutet, das werden wir sehen." Für den Sommerurlaub müsse sich aus seiner Sicht niemand Sorgen machen. Bei Flugtickets sehe er eine hohe Preisstabilität, die nur normalen Nachfrageschwankungen unterliege.

Verantwortung liegt nicht bei Veranstaltern

Im unwahrscheinlichen Fall von Flugausfällen wegen Kerosinmangels dürfe man den Veranstaltern nach Ansicht von Ebel aber keine Entschädigungszahlungen zumuten. Für einen Kerosinmangel hätten die Reiseveranstalter keine Verantwortung, sie müssten behandelt werden wie etwa Unwetter, für die es auch keine Entschädigungen gebe, sagte der Manager. (APA/red)

  tui, kerosin, kerosinmangel, deutschland, ausgleichszahlung, veranstalter, sommersaison

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



Touristiknews des Tages
21 April 2026

15:29
Sunny Cars führt "Car Check" zur Fotodokumentation ein
14:30
Riverly: Neues Fahrgebiet in Portugal
11:21
Eberhardt TRAVEL Neuer Fernkatalog 2027/2028
11:04
Coral Travel und Maxx Royal: Kulinarisches Networking
10:36
TUI-Chef Ebel: Derzeit kein Kerosinmangel
10:05
Swan Hellenic - unterwegs an Afrikas Westküste

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.