Swan Hellenic - unterwegs an Afrikas Westküste

Die einzelnen Etappen der SH Diana lassen sich zu Grand Voyages kombinieren: So geht es im Frühjahr 2027 zunächst ab Kapstadt in Richtung Norden – in 46 Tagen mit Kurs auf 14 Länder und Anläufen in Angola, Senegal oder Ghana. Im Herbst 2027 nimmt der 5-Sterne-Neubau dann innerhalb von 51 Tagen ab Lissabon über 15 Länder Kurs auf Südafrika. Das Typische für Reisen von Swan Hellenic sei, dass die einzelnen Routen Expeditions-Kreuzfahrten so unterschiedlich gestaltet seien, und sich so zu einer längeren Reise kombinieren lassen würden, schreibt die Reederei in einer Aussendung.

Viel Erfahrung in der Region

Swan Hellenic fahre seit Jahren diese selten besuchten Regionen entlang der Küste Westafrikas an und habe in dieser Zeit eine umfassende Expertise mit wertvollen Beziehungen zu lokalen Gemeinden und Behörden aufgebaut. Von dieser Erfahrung würden auch die Gäste profitieren: Neben dem Aspekt der Sicherheit, zählen dazu vor allem ausgewählte Landausflüge an Orte, die von anderen Kreuzfahrt-Veranstaltern kaum besucht werden. Das seien etwa die abgelegene Insel Ilha dos Tigres in Angola, der Loango-Nationalpark in Gabon oder das Vogel-Paradies im Nationalpark Banc d’Arguin in Mauretanien. Experten von Swan Hellenic würden alle Ausflüge begleiten und die Gäste umfangreich an Bord informieren.

Weniger als 200 Passagier:innen

Die Expeditions-Kreuzfahrten entlang der Küste Westafrikas finden an Bord der SH Diana mit höchstens 192 Gästen statt. Die elf-Nächte-Reise „Kreuzfahrt Namibia: Skelettküste“, ab Kapstadt (Südafrika) bis Luanda (Angola), vom 29. März bis 9. April 2027, ist ab 8.925 EUR pro Person (Außenkabine) buchbar. Die Reise ist mit weiteren Expeditions-Kreuzfahrten über insgesamt 14 Länder, darunter Ghana und Senegal, zur Grand Voyage bis nach Lissabon kombinierbar. Alle Reisen sind inklusive Verpflegung und 24-Stunden-Service. (red)