Sun Siyam Resorts – Luxury, Privé und Lifestyle



Hier könnt ihr in die wunderbare maledivische Welt von Sun Siyam eintauchen

Unter dem Dach “House of Siyam” hat die maledivische Hotelkette Sun Siyam Resorts ihre Anlagen in drei Kategorien unterteilt: Luxury, Privé und Lifestyle Collection. Klassischen, hochwertigen Insel-Luxus verspricht die Luxury Collection mit dem Sun Siyam Iru Fushi. Paare und Hochzeitsreisende wie auch Familien genießen auf der privaten Insel authentisches, maledivisches Erleben. Makelloses Design, totale Entspannung und endloses Ozean-Panorama verwöhnen Gäste mit hohen Ansprüchen. 15 Restaurants, Cafés und Bars sorgen für Stärkung. Ein vielfach ausgezeichnetes Spa bietet Wellness-Safaris mit mehr als 165 Behandlungen an. Unter Wasser lockt die größte Tauchschule der Region am Nemo Reef.

Zu zweit oder mit Familie

Die Privé Collection umfasst das Sun Siyam Iru Veli und das Sun Siyam Vilu Reef auf den Malediven sowie Sun Siyam Pasikudah auf Sri Lanka. Romantisch, charmant und authentisch präsentiert sich Iru Veli als der ideale Ort, um zu entspannen und Energie zu tanken. Schöner lässt sich Barfuß-Luxus kaum genießen. Jede der 125 Villen hat ihren eigenen Pool. Das Resort im Boutique-Stil ist für Paare ebenso attraktiv wie für Familien.

Das Sun Siyam Vilu Reef ist mit nur 103 Zimmern im Boutique-Stil das perfekte Hideaway für Paare. Ob beim Entspannen unter Palmen, beim Schnorcheln am bunt-schillernden Hausriff oder bei einer hochwertigen Wellness-Behandlung - hier lässt sich Zweisamkeit mit maledivischem Flair zelebrieren. Aber auch Familien werden sich hier wohlfühlen.

Für Unterhaltung sorgen u.a. Cinema by Moonlight, Secret Sundowners, Ausflüge zu Walhaien und Mantas, Maldivian Roots und viele andere Erlebnisse.

Inselromantik oder Lifestyle-Spaß

Aktive Urlaubende werden in den Anlagen der Lifestyle Collection, im Siyam World und im Sun Siyam Olhuveli, ihre Erfüllung finden. Für jeden Geschmack das Richtige verheißt das Sun Siyam Olhuveli und spricht somit Paare, Familien und Gruppen an. Das Resort ist auf drei Inseln verteilt und bietet Unterkünfte in zwölf Kategorien an. Für Abwechslung sorgen eine riesige Lagune für Wassersport, 24 Lokalitäten für Essen und Trinken, ein SSI-zertifiziertes Tauchzentrum, acht Swimmingpools, darunter der längste der Malediven, drei Spas und ein lebendiges Hausriff. Ausflüge mit Beobachtungen von Walhaien oder Manta-Rochen runden das Programm ab. Kinder zwischen 3 und 12 Jahren amüsieren sich im Maakana Kidz Club.

Siyam World, eines der einzigartigsten Resorts der Malediven, wartet auf mit Erholung, Entspannung, Unterhaltung und einer Fülle an Erlebnissen, die Jung und Alt, Paare, Hochzeitsreisende und Singles gleichermaßen begeistern. Ein schwimmender Wasserpark, die erste und einzige Pferde-Ranch auf den Malediven oder eine elektrische Go Cart-Bahn sorgen für Spaß und Action. Weiße Sandstrände und türkises Wasser vermitteln tropische Romantik. Beach Villas mit einem oder bis zu vier Zimmern sind für gemeinsam Reisende bestens geeignet. Ergänzt wird das Angebot durch mehr als ein Dutzend Restaurants und jede Menge Unterhaltung.

Auf allen Inseln erhältlich ist das 24-Stunden Premium All Inclusive-Angebot, das das Preis-Leistungsverhältnis noch attraktiver macht. Familien profitieren darüber hinaus im Sun Siyam Iru Veli und im Sun Siyam Olhuveli von einem kostenfreien Aufenthalt samt Verpflegung für Kinder bis zu 15 Jahren.

Weitere Infos gibt es hier.

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