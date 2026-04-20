ProAir: Strategische Expansion im Premium-Segment

Mit dem erfahrenen Luftfahrt- und Touristikexperten wolle das Unternehmen seine Premium Aviation Services gezielt im DACH-Markt ausbauen und zugleich den strategischen Aus- und Aufbau in den Bereichen Premium Aviation und gezielte Positionierung im Private-Jet-Segment forcieren. Aufgrund seiner Marktkenntnis und seiner Präsenz vor Ort werde dabei ein besonderer Fokus auch auf den österreichischen Markt liegen, heißt es in der Pressemitteilung. Das schwäbische Luftfahrtunternehmen ProAir feiert 2026 sein 30. Jubiläumsjahr und ist nach eigenen Angaben als inhabergeführtes Luftfahrtunternehmen mit deutscher Flugbetriebslizenz (AOC) ein führender Anbieter für weltweite Passagier-, Fracht- und Ambulanzflüge.

30 Jahre Luftfahrtkompetenz

Seit drei Jahrzehnten stehe ProAir für maßgeschneiderte Fluglösungen im Geschäftsreise-, Gruppen- und Frachtbereich sowie für Services rund um Aviation, Aircraft Management & Sales. Über sein internationales Netzwerk könne das Unternehmen auf weltweit mehr als 50.000 verfügbare Fluggeräte zurückgreifen – von Light Jets und Midsize Aircraft für flexible europäische Punkt-zu-Punkt-Verbindungen bis hin zu Ultra-Long-Range-Jets. Die Gruppe verbinde diese Broker-Kompetenz mit einem eigenen, vom Luftfahrt-Bundesamt lizenzierten Luftfahrtunternehmen, so ProAir. Das Unternehmen wurde 1996 von Thomas Godau und Elmar Monreal gegründet; Kim Witschas ist Co-Founder und General Manager.

DACH-Ausbau mit Fokus auf Österreich

Mit Dieter Pammer habe ProAir gezielt zusätzliche Expertise an Bord geholt, um den Premium-Bereich im DACH-Markt weiter auszubauen. Im Fokus stünden dabei exklusive und maßgeschneiderte Flugangebote – von VIP- und Privatjet-Lösungen über hochwertige Charterkonzepte bis hin zu Reisen im Umfeld internationaler Sportgroßveranstaltungen wie der Formel 1. Als gebürtiger Österreicher mit Sitz in Österreich soll er insbesondere dort wichtige Impulse für den weiteren Marktausbau setzen, heißt es weiter. Pammer bringt rund 30 Jahre Erfahrung in Touristik, Luftfahrt, Airline Development und Premium Aviation mit.

Zu seinen bisherigen Stationen zählen unter anderem GlobeAir, Aero Lloyd, Fly Niki sowie Aufgaben an den Flughäfen Budweis und Linz. Zuletzt war er im Bereich Semi-Private-Jet und Business Development tätig.

„Mit Dieter Pammer gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten mit tiefgreifender Marktkenntnis, unternehmerischem Blick und einem starken Netzwerk in der Premium Aviation. Seine Erfahrung wird für uns ein wichtiger Faktor sein, um unsere Services gezielt weiterzuentwickeln, neue Kundengruppen und Segmente im DACH-Markt zu erschließen und unsere Position im Premium-Bereich weiter zu stärken“, sagt Thomas Godau, Gründer und Managing Director von ProAir.

Pammer kommentiert seinen Neustart: „ProAir vereint genau die Stärken, die im heutigen Premium-Aviation-Markt entscheidend sind: unternehmerische Flexibilität, hohe Serviceorientierung, operative Substanz und ein breites Leistungsspektrum aus einer Hand. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Team den Premium-Bereich weiter auszubauen, neue Impulse für den österreichischen Markt zu setzen und die Position von ProAir als verlässlichen Qualitätsanbieter mitzugestalten.“