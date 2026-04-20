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AG Karibik: Karibisches Networking-Event für Reiseprofis in Salzburg
Die Arbeitsgemeinschaft Karibik lädt Reisebüros und Reiseveranstalter herzlich zum diesjährigen AG Karibik Summervibe ein. Am 25. Juni 2026 erwartet die Teilnehmer ein inspirierender Sommerabend in entspannter Atmosphäre.
Die Veranstaltung bietet eine ideale Plattform, um sich mit führenden Partnern der Karibik-Destinationen zu vernetzen, aktuelle Trends kennenzulernen und wertvolle Insider-Tipps für den erfolgreichen Verkauf zu erhalten. Im Rahmen einer kompakten Präsentation informieren die Partner über Neuigkeiten, Produkte und Highlights aus der Region.
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Ein karibisches BBQ-Buffet sorgt für authentisches Flair und lädt zum entspannten Austausch ein. Den Abschluss bildet eine Verlosung mit attraktiven Gewinnen.
Veranstaltungsdetails
- Datum: 25. Juni 2026
- Ort: Hubertushof Anif
- Beginn: 18:30 Uhr
- Ende: ca. 21:00 Uhr
- Anmeldung: https://forms.gle/4ihM682Xj8bNr8oG7 (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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