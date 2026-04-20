AG Karibik: Karibisches Networking-Event für Reiseprofis in Salzburg

Die Veranstaltung bietet eine ideale Plattform, um sich mit führenden Partnern der Karibik-Destinationen zu vernetzen, aktuelle Trends kennenzulernen und wertvolle Insider-Tipps für den erfolgreichen Verkauf zu erhalten. Im Rahmen einer kompakten Präsentation informieren die Partner über Neuigkeiten, Produkte und Highlights aus der Region.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Ein karibisches BBQ-Buffet sorgt für authentisches Flair und lädt zum entspannten Austausch ein. Den Abschluss bildet eine Verlosung mit attraktiven Gewinnen.

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