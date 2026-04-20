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FH Innsbruck: Guter Start ins Jahr
Der Flughafen Innsbruck zieht eine positive Bilanz zur Wintersaison 2025/26: Zwischen Dezember 2025 und Ostern 2026 wurden insgesamt 684.068 Passagier:innen abgefertigt.
Die Entwicklung auf diesem hohen Niveau unterstreiche den Beitrag des Flughafens für den Tiroler Wintertourismus. Zugleich stelle diese Zwischenbilanz eine wichtige Basis für die weitere Entwicklung des Gesamtjahres am Flughafen dar, so der Airport in der Pressemitteilung Besonders erfreulich hat laut Flughafen Innsbruck sich der Jahresbeginn dargestellt: Im ersten Quartal 2026 (Januar bis März) wurden um 3,4% mehr Passagier:innen abgefertigt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. An Spitzentagen nutzten bis zu rund 17.500 Passagiere den Flughafen Innsbruck. Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war erneut der britische Markt: Mehr als 60% der Gäste stammten allein aus dem Vereinigten Königreich.
„Die positive Entwicklung der Wintermonate, als wichtigste Betriebsphase des Jahres am Flughafen, liefert einen wesentlichen Impuls für das Gesamtjahr 2026 und schafft eine solide Basis für die kommenden Monate“, fasst Flughafengeschäftsführer Marco Pernetta zusammen.
Start in die Sommersaison 2026
Mit Ende April 2026 startet am Flughafen Innsbruck die Sommersaison. Trotz der aktuell herausfordernden geopolitischen Situation blicke man dem Sommerflugprogramm nach wie vor optimistisch entgegen, so der Innsbrucker Flughafen: Zahlreiche Direktverbindungen in beliebte Mittelmeer-Destinationen in Griechenland, Italien, Spanien, Frankreich und der Türkei würden ermöglichen einen komfortablen Start in den Sommerurlaub. Die Reiseveranstalter‑Partner Christophorus Reisen, Idealtours, Rhomberg Reisen, Stoll Reisen und TUI Österreich haben ein vielfältiges Urlaubsangebot ab Innsbruck aufgelegt. Neu im Sommerflugplan ist die griechische Insel Korfu, die nach einigen Jahren Pause wieder direkt ab Innsbruck angeflogen wird.
Mehr Frequenzen auf Linienverbindungen
Auch im ganzjährigen Linienverkehr wird das Angebot ausgebaut: Die Verbindungen nach London und Amsterdam werden im Sommer 2026 häufiger bedient. London wird fünf-, Amsterdam viermal pro Woche angeflogen. Vor allem die zusätzlichen Frequenzen nach Amsterdam würden die Anbindung an das internationale Drehkreuz Amsterdam Schiphol und in das weltweite Streckennetz von KLM und Delta Air Lines stärken, so der Flughafen abschließend. (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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