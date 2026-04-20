Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 16/17

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Streik am Flughafen London-Stansted:

Reisende in bzw. auf dem Weg ins Vereinigte Königreich sollten weiterhin beachten, dass bis Montag am Londoner Flughafen Stansted (STN) ein Streik von mehr als 100 Mitgliedern der Gewerkschaft Unite stattfinden soll. Bisher wird lediglich mit Verspätungen gerechnet.

Arbeitsniederlegung in der Region Abruzzen:

Für Montag ist ein vierstündiger Streik geplant, der den öffentlichen Personennahverkehr in Vasto (Provinz Chieti, Region Abruzzen) betrifft, der von den Mitarbeitern der Firma Societa Autoservizi Tessitore (SAT) betrieben wird. Sollte der Streik wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit Einschränkungen im lokalen Nahverkehr zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen. Reisende sollten Verspätungen in ihrer Reiseplanung berücksichtigen.

ÖPNV-Streiks in Niedersachsen:

Am Montag und Dienstag finden in Niedersachsen Streiks im öffentlichen Personennahverkehr statt, zu denen die Gewerkschaft ver.di aufruft. Betroffen sind die Unternehmen Üstra Hannover, BSVG Braunschweig, GÖVB Göttingen, SWO Mobil Osnabrück, WVG Wolfsburg, Delbus Delmenhorst, Stadtbus Goslar, Stadtverkehr Hildesheim und Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn. Am Dienstag (21.04.) wird auch bei Regiobus Hannover gestreikt und es soll um 12 Uhr (Ortszeit) zu einer Demonstration vor dem Betriebshof Glocksee kommen, die in einem Marsch zum Platz der Menschenrechte in Hannover führt.