Royal Jordanian Airlines fliegt von Wien nach Amman

Bedient wird die Strecke mit einem neuen Airbus A320neo, der ein modernes Reiseerlebnis mit hohem Komfort sowie WLAN an Bord bietet. Die Flüge finden jeweils montags, mittwochs, freitags und samstags statt.

„Die neue Strecke von Amman nach Wien stellt einen wichtigen Schritt in der Erweiterung unseres europäischen Streckennetzes dar und stärkt die Konnektivität zwischen Jordanien und Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. Im Rahmen userer neuen ambitionierten Wachstumsstrategie mit dem Fokus auf die Förderung des Tourismus nach Jordanien wird diese neue Route dazu beitragen, Jordanien als attraktives Reiseziel für den österreichischen Markt zu positionieren“, erklärte Karim Makhlouf, Chief Commercial Officer von Royal Jordanian Airlines.

Vielfältige Erlebnisse

Die neue Verbindung sei eingebettet in die Tourismusstrategie der Airline und werde von der Initiative ExploRJordan getragen, die Jordanien als unverzichtbares Reiseziel für internationale Gäste etablieren soll. Im Mittelpunkt stünden die vielfältigen Erlebnisse und verborgenen Schätze des Landes – von ruhigen Naturlandschaften über das pulsierende Stadtleben Ammans bis hin zur zeitlosen Faszination von Petra, Wadi Rum und dem Toten Meer, dem tiefstgelegenen Punkt der Erde. Mit ExploRJordan verfolge Royal Jordanian das Ziel, das touristische Angebot weiter auszubauen, nachhaltiges Reisen zu fördern und Jordanien als eine Destination zu präsentieren, die jahrtausendealte Geschichte mit authentischer Gastfreundschaft verbindet, so die Fluggesellschaft in der Presseaussendung.

Über Amman bietet Royal Jordanian attraktive Anschlussverbindungen zu mehr als 50 Destinationen und verbindet Wien nahtlos mit der Levante, dem Nahen Osten und Asien.

Starkes Signal für Wien

„Dass sich Royal Jordanian gerade in diesen herausfordernden Zeiten für eine Verbindung nach Wien entschieden hat, ist ein besonders starkes Signal. Das klare Bekenntnis zu Wien unterstreicht die Rolle unseres Flughafens als internationales Drehkreuz und die Bedeutung der Destination Wien im Streckennetz der Airline. Wir freuen uns sehr, Royal Jordanian am Flughafen Wien begrüßen zu dürfen und auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit“, so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG. (red)