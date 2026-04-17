G Adventures und National Geographic Expeditions weiten Zusammenarbeit aus

Am Konzept ändere sich wenig: Gereist werde in kleinen Gruppen mit fachlicher Begleitung und Fokus auf Kultur, Natur und lokale Begegnungen. Die Reihe setze auf exklusivere Zugänge, lokale Expertise und engere Verbindungen zu Gemeinden in den bereisten Regionen, so der Veranstalter.

Neu: Spanien, Bhutan und die Türkei

Brian Young, Managing Director EMEA bei G Adventures, habt hervor, expert:innengeführtes Storytelling und Gemeindetourismus seien entscheidend, um vor Ort nachhaltig positive Wirkung zu erzielen. Zu den neuen Angeboten zählen laut Aussendung eine achttägige Bhutan-Tour mit Stationen im Himalaya, eine zehntägige Türkeiroute zwischen Istanbul, Ephesos und Kappadokien sowie eine Nordspanien-Reise, die prähistorische Höhlenkunst, die baskische Küste und La Rioja verbindet.

Die Programme seien gemeinsam mit National Geographic Expeditions und lokalen Fachleuten entwickelt worden. Begleitet würden die Gruppen von sogenannten Expedition Leaders sowie Expert:innen aus Bereichen wie Archäologie, Biologie, Geschichte, Fotografie und Naturschutz, schreibt G Adventures.