Crystal: Erste Routen für 2028 veröffentlicht

Die Fahrten führen durchs Mittelmeer, nach Nordeuropa, in die Arktis, nach Nord- und Südamerika, in den asiatisch-pazifischen Raum sowie in die Karibik. Buchbar seien alle Routen ab dem 28. April 2026. Mario Parodi, Vice President Itinerary Planning and Port and Fuel Operations bei Crystal, erklärte, mit den Reisen 2028 wolle man Gästen ausgewählte Regionen der Welt noch intensiver erlebbar machen. Die ersten Fahrten der Crystal Grace würden zu Zielen im Mittelmeer, in Kanada, Neuengland und der Karibik führen.

Crystal Grace

Am 11. Juni 2028 soll die Crystal Grace im italienischen Civitavecchia ihr Debüt feiern. Darauf folgt eine Mittelmeersaison mit Stopps in Italien, Kroatien, Griechenland, Frankreich und Spanien. Bei einem Aufenthalt in Monte Carlo – im Rahmen einer Kreuzfahrt ab Barcelona am 8. Juli 2028 – werde das Schiff getauft, so die Reederei. Ausgewählte Fahrten lassen sich zu längeren Routen kombinieren, darunter zwei mit je 34 Nächten. Im September überquert die Crystal Grace den Atlantik: Von Lissabon gehe es über die Azoren nach Halifax und New York, womit eine Reihe von Herbstreisen rund um Neuengland und Ostkanada eingeleitet wird. Ab November 2028 steht ab Fort Lauderdale die Karibik auf dem Programm.

Crystal Symphony

Die Crystal Symphony startet am 10. Juni 2028 von Fort Lauderdale in ihre Sommersaison. Der Kurs führt durch den Panamakanal, weiter über Cartagena, Puerto Caldera und Puerto Vallarta bis zur kalifornischen Küste mit Stopps in San Diego und San Francisco. In den Sommermonaten bereist das Schiff Alaska und British Columbia; mehrere Abfahrten von Vancouver und Seward führen zu Zielen wie Ketchikan, Juneau, Skagway und Sitka sowie zum Hubbard-Gletscher. Ende September überquert die Symphony die Datumsgrenze auf dem Weg nach Japan, wo Reisen durch Japan und Südkorea mit Stopps in Tokio, Osaka, Nagasaki, Busan und Kanazawa geplant sind.

Crystal Serenity

Die Crystal Serenity beginnt ihre Sommersaison am 5. Mai 2028 auf der iberischen Halbinsel. Von dort führen die Routen ins Mittelmeer – mit Stopps in Cádiz, Valencia, Monte Carlo, Livorno, Valletta und Piräus – sowie anschließend nach Nordeuropa. Geplant sind Fahrten entlang der norwegischen Küste bis nach Honningsvåg sowie eine Grand Journey über Island, Grönland und die Färöer-Inseln mit Aufenthalten in Reykjavik, Oslo, Kopenhagen und Stockholm. Im Spätsommer und Herbst widmet sich das Schiff den Häfen Nordeuropas, bevor es wieder südwärts Richtung Mittelmeer fahrt – mit Stopps in La Goulette, Cagliari, Ajaccio, Marseille und Barcelona. Den Saisonabschluss bilden eine Atlantiküberquerung sowie weitere Reisen in südlicheren Gewässern. (red)