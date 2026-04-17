Transatlantikreisen: Kein Land in Sicht bei Star Clippers

Nachdem die Schiffe der monegassischen Reederei im Sommer im Mittelmeer ab Malta, Rom, Athen und Venedig sowie entlang der Amalfiküste oder der Côte d´Azur zu kleinen, weniger besuchten Häfen segeln, stehen ab Oktober 2026 die sogenannten „Crossings“ zurück in die Karibik in den Fahrplänen: unter Segeln über den Atlantik und mit dem Komfort moderner Kreuzfahrtschiffe.

Nur Wasser vor dem Bug

Den Anfang macht die Royal Clipper: Ab dem 16. Oktober 2026 geht es von der portugiesischen Hauptstadt Lissabon aus in Richtung Bridgetown auf Barbados. Vor den maximal 227 Passagieren liegen nach dem Passieren Lissabons berühmter Brücke Ponte 25 de Abril sowie Zwischenstopps in Portimao und auf Madeira zehn Tage auf See unter Segeln auf dem Atlantik, ehe sie die Karibik erreichen.

Die beiden Schwesterschiffe Star Clipper und Star Flyer folgen einige Wochen später: Die Star Flyer macht nach dem Auslaufen aus Las Palmas auf Gran Canaria noch einen Zwischenstopp auf La Gomera, ehe sie nach 13 Seetagen auf der Karibik-Insel St. Maarten eintrifft. Die Star Clipper nimmt ebenfalls ab Las Palmas über Teneriffa Kurs auf Bridgetown, Barbados. Auch sie ist 13 Tage auf See.

Alte Vorbilder, moderne Kreuzfahrt

Die drei Großsegler von Star Clippers sind historischen Clipper-Schiffen nachempfunden, bieten aber den Komfort moderner Kreuzfahrtschiffe. Segel werden, wann immer möglich, gesetzt. Passagier:innen können – perfekt gesichert – wie Matrosen von einst, die Masten erklimmen oder im Bugsprietnetz über den Wellen die absolute Nähe zum Meer spüren. Dazu: entspannte Atmosphäre an Bord, kein Dresscode, feine Küche und maximal 166 bis 227 Mitreisende.

Reisebeispiel: Star Clipper, 15 Nächte, „Ozeanüberquerung westwärts“, ab dem 20. November 2026, von Las Palmas, Gran Canaria, bis Bridgetown, Barbados, ab 2.910 EUR pro Person in der Außenkabine und inkl. voller Bordverpflegung. (red)