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Grönland: Neuer Flughafen im Süden


Qaqortoq Airport in Grönland
In Grönland ist kürzlich erstmals eine Verkehrsmaschine am neuen Flughafen der Stadt Qaqortoq im Süden der Insel gelandet.

An Bord des Flugzeugs, das von der Hauptstadt Nuuk aus zu dem rund 75-minütigem Flug gestartet war, befanden sich auch Persönlichkeiten aus der Politik des Inselstaates. Bislang war Qaqortoq lediglich per Hubschrauber oder Boot erreichbar. Mit dem neuen Flughafen soll die Stadt nun zum Zugangstor zum Süden der arktischen Insel werden, mit ganzjährigen Flügen ab Nuuk und saisonalen Verbindungen im Sommer ab Island, wie die Tourismusorganisation VisitGreenland mitteilte.

Luftverkehrsinfrastruktur soll Tourismus fördern

Erst vor gut einem Jahr war die erste Direktflugverbindung zwischen der dänischen Hauptstadt Kopenhagen und Nuuk eingeweiht worden. Im Herbst soll zudem in Ilulissat im Westen Grönlands ein internationaler Flughafen eröffnet werden. Der Ausbau der Luftverkehrsinfrastruktur, der teilweise von Dänemark finanziert wird, soll die Entwicklung der lokalen Wirtschaft und insbesondere den Tourismus vorantreiben. (APA/red)

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