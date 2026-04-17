Lufthansa nimmt Cityline aus dem Betrieb

„Als erster unmittelbar wirksamer Schritt werden ab Samstag (18. April 2026) zunächst die 27 operativen Flugzeuge von Cityline endgültig aus dem Programm genommen, um weitere Verluste der defizitären Fluggesellschaft zu reduzieren", erklärte die Lufthansa am Donnerstag. Cityline sollte, Plänen der Airline zufolge, den Betrieb erst 2028 einstellen.

Weniger Flugzeuge bei der Kernmarke

Aber auch die Kapazität bei der Kernmarke Lufthansa soll reduziert werden. Zum Ende des Sommerflugplanes im Oktober werden die letzten vier Flugzeuge des Typs A340-600 die Flotte verlassen. Zusätzlich werden ebenfalls ab Oktober zwei Boeing 747-400 über den kommenden Winter stillgelegt. Der endgültige Abschied dieses Flugzeugtyps ist für das kommende Jahr vorgesehen.. Im Winterflugprogramm werde das Angebot auf der Kurz- und Mittelstrecke um fünf Flugzeuge reduziert. Zugleich soll die günstiger arbeitende Tochter Discover schneller mit neuen Airbus A350-Jets expandieren.

Die Lufthansa reagiert damit auf den zurzeit unlösbaren Tarifstreit mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit über die betriebliche Altersvorsorge. Die Pilot:innen und das Kabinenpersonal Freitag befinden sich noch bis heute, Freitag, im Streik. (APA/red)