Turkish Airlines baut Streckennetz aus

Auf der Langstrecke werden vor allem Verbindungen nach Nordafrika und Asien verdichtet: Kairo wird ab Ende April mit 32 wöchentlichen Flügen bedient. Auch in China stockt die Airline deutlich auf – sowohl Shanghai als auch Peking werden ab Juni jeweils 13-mal pro Woche angeflogen. Für Passagier:innen aus dem deutschsprachigen Raum bedeutet das vor allem mehr Umsteigeoptionen und bessere Anschlussverbindungen über den Istanbul Airport.

Neu: Timisoara und London Stansted

Parallel dazu baut Turkish Airlines ihr Europanetz aus. In Rumänien kommt mit Timisoara ein viertes Ziel hinzu, das künftig fünfmal wöchentlich bedient wird und das bestehende Angebot ergänzt. Die als „Klein-Wien“ bekannte Stadt, 2023 Europas Kulturhauptstadt, gilt als aufstrebendes Ziel für Geschäfts- und Städtereisen.

Auch in Großbritannien wächst das Angebot: Mit London Stansted nimmt die Airline ihren dritten Flughafen im Großraum London in Betrieb – neben Heathrow und Gatwick – und bietet dort künftig 15 wöchentliche Verbindungen an. Insgesamt steigt die Zahl der Ziele im Vereinigten Königreich und Irland damit auf sechs, bei deutlich erhöhten Frequenzen im Sommerflugplan. (red)