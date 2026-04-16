Flughafen Wien wächst moderat

Im März 2026 zählte die Flughafen-Wien-Gruppe – bestehend aus dem Flughafen Wien, dem Malta Airport und dem Flughafen Košice – insgesamt 3.146.473 Passagier:innen, ein Plus von 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders stark wuchs das Aufkommen am slowakische Standort Košice mit einem Wachstum von 50,1% auf 61.479 Reisende. Der Malta Airport verzeichnete ein kräftiges Plus von 12,5% auf 815.947 Fluggäste.

Weniger Flugbewegungen

Am Heimatstandort Wien fiel das Wachstum mit 1,9% auf 2.269.047 Passagiere verhaltener aus. Die Zahl der Lokalpassagier:innen stieg lediglich um 0,5% auf 1.781.433, die Transferpassagier:innen legten um 1,5% auf 455.896 zu. Laut Flughafen Wien ist der Anstieg beim Passagier:innenaufkommen daher vor allem auf Zwischenlandungen von Air India für Betankungszwecke zurückzuführen, bei denen die Passagiere das Flugzeug nicht verlassen. Die Flugbewegungen am Standort Wien nahmen um 1,4% auf 17.585 Starts und Landungen ab. Der Sitzladefaktor legte gegenüber dem März 2025 um 4 Prozentpunkte auf 78,4% zu. Das Frachtaufkommen betrug 26.221 (-8,0%) Tonnen

Flugverkehr Richtung Nahost eingebrochen

Die Auswirkungen des seit dem 28. Februar 2026 andauernden Nahostkonflikts sind in den Verkehrszahlen sichtbar: Die Region Naher und Mittlerer Osten verzeichnete einen Passagier:innenrückgang von 90,1% auf 6.809 Reisende. Andere Märkte entwickelten sich potitiv: Westeuropa wuchs um 7,8% auf 810.364, der Ferne Osten legte um 41,5% auf 67.027 Reisende zu, Afrika um 10,6% auf 31.250 Fluggäste. I

m kumulierten Ergebnis für das erste Quartal 2026 wuchs das Passagier:innenaufkommen am Standort Wien um 1,6% auf 6.112.819 Fluggäste, das Frachtvolumen legte um 0,4% auf 73.605 Tonnen zu. In der Gesamtgruppe stiegen die Gästezahlen um 5,3% auf 8.348.017 Reisende. (red)