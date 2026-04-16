| news | schiff » destination
Plantours: Mit MS Hamburg in die Südsee
Das Plantours-Schiff MS Hamburg nimmt Anfang 2028 erstmals Kurs auf die Südsee. Angesteuert werden nicht weniger als neun Inseln des Sehnsuchtsziels.
Die 27-tägige Route von Valparaiso in Chile bis nach Tahiti in der Südsee ist Teil der Weltreise von Plantours, kann aber separat gebucht werden. „Eine so umfangreiche Entdeckung der Südsee ist im Rahmen einer einzigen Kreuzfahrt nahezu einmalig“, sagt Plantours-Geschäftsführer Oliver Steuber. So stehen im Pazifik Anläufe auf der legendären Robinson-Crusoe-Insel ebenso auf dem Fahrplan wie die Osterinsel mit den gigantischen Steinstauen. In der Südsee geht es zunächst zu den entlegenen Pitcairn-Inseln, wo noch immer die Nachfahren der Meuterer der „Bounty“ leben. Von dort steuert MS Hamburg die nächsten Südsee-Inseln an: die Marquesas. Türkisblaues Wasser und Palmenstrände erwartet die Gäste anschließend im größten Atoll in Französisch-Polynesien, in Rangiroa, ehe die 27-tägige Route auf Tahiti endet.
Nachprogramm auf Bora Bora
Zusätzlich bietet plantours zu dieser Südsee-Kreuzfahrt ein Nachprogramm auf Bora Bora an. Ab Tahiti führt die Weltreise der MS Hamburg über die Datumsgrenze zu einem weiteren Traumziel: nach Hawaii.
Plantours inkludiert im Reisepreis die Flüge von mehreren deutschen Flughäfen zum Starthafen in Chile und ab Tahiti zurück nach Deutschland. So ist die 27-Tage-Kreuzfahrt „Kurs Südsee: Osterinsel und Polynesien“ von Valparaiso (Chile) bis Papeete (Tahiti) ab 7.999 EUR pro Person in der 2-Bett-Innenkabine buchbar. Die Reise findet vom 29. Jänner bis zum 24. Februar 2028 statt. (red)
ms hamburg, expeditionskreuzfahrt, südsee, chile, plantours, tahiti
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
Touristiknews des Tages
16 April 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
PEP-Tarife von NCL - Stand 13. April 2026
Die Reederei Norwegian Cruise Line...
-
Webinar: Boston kennenlernen und gewinnen
Lernt Boston in einem kurzweiligen...
-
MSC Poesia: Modernisiert auf dem Weg nach Alaska
Die MSC Poesia ist nach...
-
Fam Trip nach Malta und Gozo
Vom 7. bis 10. April...
-
HX Expeditions erweitert Grönland-Programm für 2026/27
HX Expeditions hat ein erweitertes...