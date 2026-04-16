Plantours: Mit MS Hamburg in die Südsee

Die 27-tägige Route von Valparaiso in Chile bis nach Tahiti in der Südsee ist Teil der Weltreise von Plantours, kann aber separat gebucht werden. „Eine so umfangreiche Entdeckung der Südsee ist im Rahmen einer einzigen Kreuzfahrt nahezu einmalig“, sagt Plantours-Geschäftsführer Oliver Steuber. So stehen im Pazifik Anläufe auf der legendären Robinson-Crusoe-Insel ebenso auf dem Fahrplan wie die Osterinsel mit den gigantischen Steinstauen. In der Südsee geht es zunächst zu den entlegenen Pitcairn-Inseln, wo noch immer die Nachfahren der Meuterer der „Bounty“ leben. Von dort steuert MS Hamburg die nächsten Südsee-Inseln an: die Marquesas. Türkisblaues Wasser und Palmenstrände erwartet die Gäste anschließend im größten Atoll in Französisch-Polynesien, in Rangiroa, ehe die 27-tägige Route auf Tahiti endet.

Nachprogramm auf Bora Bora

Zusätzlich bietet plantours zu dieser Südsee-Kreuzfahrt ein Nachprogramm auf Bora Bora an. Ab Tahiti führt die Weltreise der MS Hamburg über die Datumsgrenze zu einem weiteren Traumziel: nach Hawaii.

Plantours inkludiert im Reisepreis die Flüge von mehreren deutschen Flughäfen zum Starthafen in Chile und ab Tahiti zurück nach Deutschland. So ist die 27-Tage-Kreuzfahrt „Kurs Südsee: Osterinsel und Polynesien“ von Valparaiso (Chile) bis Papeete (Tahiti) ab 7.999 EUR pro Person in der 2-Bett-Innenkabine buchbar. Die Reise findet vom 29. Jänner bis zum 24. Februar 2028 statt. (red)