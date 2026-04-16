TUI Live Erleben: One Night in Barcelona

Nach der Ankunft führte das Programm zunächst auf den Montjuïc. Bei einem Fotostopp bot sich ein weiter Blick über die Stadt sowie auf das Olympiagelände mit dem Stadion und dem Palau Sant Jordi. Anschließend stand der Besuch des Poble Espanyol auf dem Programm, bevor die Gruppe ins Stadtzentrum weiterfuhr zum gemeinsamen Mittagessen.

Geführter Rundgang & Flamenco

Am Nachmittag erkundeten die Teilnehmer:innen im Rahmen eines geführten Rundgangs das Stadtzentrum. Dabei standen unter anderem die Kathedrale, der Paseo de Gracia sowie Las Ramblas im Fokus. Der erste Reisetag endete mit einer privaten Flamenco-Show im Tablao de Carmen. Begleitet von einem Tapas-Dinner erhielten die Agents einen Einblick in die spanische Kultur.

Gaudí, Einkaufsstraßen und Strandnähe

Der zweite Tag begann mit dem Besuch des Park Güell, einem der bekanntesten Werke Antoni Gaudís. Nach dem anschließenden Mittagessen im Restaurant Tapeo Gracia stand die Besichtigung der Sagrada Familia auf dem Programm, inklusive einer Führung im Innenbereich. Am Nachmittag blieb Zeit für individuelles Entdecken. Beim Bummeln durch den Paseo de Gracia, El Born und entlang der Strandpromenade lernten die Teilnehmenden angesagte Viertel, zentrale Einkaufsstraßen sowie moderne und historische Stadtbereiche kennen, bevor der Transfer zum Flughafen erfolgte. (red)