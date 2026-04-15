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Studiosus-Kultimer: Von Südirol bis Umbrien
In der neuen Ausgabe des Kultimer finden sich unter den rund 50 veröffentlichten Eventreisen und Kulturtrips weltweit auch zehn Reisen nach Italien – von Südtirol im Goldenen Herbst über die Kunstbiennale in Venedig bis zu Kunst & Kulinarik in Umbrien.
Auf der Reise Palladios Villen und Gärten im Veneto besuchen die Studiosus-Gäste mit ihrer Reiseleiterin die berühmten Bauwerke des Stararchitekten der Region, Andrea Palladio: von der Villa Barbaro in der Gemeinde Maser über die Villa Foscari am Brenta-Kanal bis zur Basilika und dem Teatro Olimpico in der Stadt Vicenza. Ein Highlight, nicht nur für Liebhaber der zeitgenössischen Kunst, ist die Kunstbiennale in Venedig. Auf der gleichnamigen Kultimer-Reise geht es zu den spannendsten Pavillons und Ausstellungen. Darüber hinaus warten die spektakulären Sammlungen Peggy Guggenheims und Francois Pinaults.
Musik, Kunst und Kulinarik
Zu den musikalischen Highlights im aktuellen Kultimer zählt die Reise Teatro alla Scala in Mailand – mit dem Besuch des berühmten Opernhauses. Auch für Feinschmecker hat die Mai-Ausgabe zwei Italien-Reisen im Angebot: Kunst & Kulinarik in Umbrien mit Trüffeln, hervorragenden Weinen und feinem Olivenöl sowie Triest für Genießer mit austro-venezianisch-slawischen Gaumenfreuden. Das Reise-Special Südtirol im Goldenen Herbst führt die Urlauber:innen durch die herbstliche Bergwelt der Dolomiten, ins mediterrane Meran und nach Bozen.
Die Italienreisen im Überblick
- Palladios Villen und Gärten im Veneto
- Kunstbiennale in Venedig
- Rom – auf den Spuren der Antike
- Teatro alla Scala in Mailand
- Mozart-Trilogie beim Ravenna-Festival
- Kunst und Kulinarik in Umbrien
- Triest für Genießer
- Südtirol im Goldenen Herbst
- Fürstenhöfe in Oberitalien
- Elegantes Mailand – Mode & Moderne (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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