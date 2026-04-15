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MSC Poesia: Modernisiert auf dem Weg nach Alaska


MSC Poesia
Die MSC Poesia ist nach einem Werftaufenthalt auf Malta zurück im Dienst. Das Schiff wurde vor Beginn seiner ersten Alaska-Saison überarbeitet und soll im kommenden Monat in Seattle in See stechen, wie MSC Cruises mitteilt.

Im Fokus der Modernisierung steht die Einführung des MSC Yacht Club. Das Konzept folgt dem Prinzip eines abgeschlossenen Premiumbereichs innerhalb des Schiffes. Zur Ausstattung zählen 69 Suiten, ein durchgängiger Butler- und Concierge-Service sowie separate Bereiche wie Restaurant, Lounge und Sonnendeck mit Whirlpools und Bar.

Zahlreiche Neuerungen an Bord

Auch das gastronomische Angebot wurde erweitert. Neu hinzugekommen sind das Steakhouse „Butcher’s Cut“ und die Kaito Sushi Bar. Beide Restaurants sollen das kulinarische Profil an Bord ergänzen. Im Wellness- und Fitnessbereich setzt die Reederei auf ein überarbeitetes Angebot. Das MSC Aurea Spa wurde neu gestaltet, das Fitnessstudio gemeinsam mit Technogym modernisiert. Hinzu kommen weitere Trainingsflächen, ein Barber-Shop sowie ein exklusives Solarium für Gäste der Aurea-Kategorie. Die Arbeiten sind Teil eines laufenden Modernisierungsprogramms der Flotte, mit dem MSC Cruises das Angebot schrittweise anpasst.

Spannende Routen

Nach der Überführung aus Europa nimmt die „MSC Poesia“ zunächst Kurs auf den Panamakanal. Anschließend wird sie in Seattle positioniert. Für die Saison von Mai bis September 2026 sind siebentägige Routen geplant, unter anderem mit Stopps in Ketchikan, Juneau, Endicott Arm und Icy Strait Point. Im Winter 2026/2027 folgt der Einsatz in der Karibik. Ab Miami stehen Routen unter anderem nach Jamaika, Kolumbien, Costa Rica, Aruba, Curaçao und Belize auf dem Programm. Für den Sommer 2027 ist eine Rückkehr nach Alaska vorgesehen. (red)

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Foto: privat

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Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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