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Fam Trip nach Malta und Gozo
Vom 7. bis 10. April lud das Fremdenverkehrsamt Malta gemeinsam mit KM Malta Airlines acht Reisebüromitarbeiterinnen zu einem Fam Trip auf die maltesischen Inseln ein. Gewohnt wurde im 5-Sterne ME Malta by Meliá in St. Julians.
Unter dem Motto „Entdecke mehr Malta“ wurden – bei Sonnenschein und warmen Temperaturen – die Städte Valletta, Mdina, Marsaxlokk, die Tempelanlage Hagar Qim und die blaue Grotte erkundet. Auch die Nachbarinsel Gozo wurde action- und spaßreich während eines Ausflugs mit UTV´s entdeckt. Zurück nach Malta ging es mit einem privaten Boot über die Blaue Lagune.
Kultur, Natur und Kulinarik
Während der Reise wurden die Teilnehmer:innen kulinarisch auf besonders hohem Niveau verwöhnt. Malta präsentierte sich dabei als Gourmet-Destination, in der sich traditionelle Küche und moderne kulinarische Einflüsse verbinden. Begleitet wurde die Reise von Corinna Ziegler / Fremdenverkehrsamt Malta und Andreas Weingartner / KM Malta Airlines.
Mit dabei waren: Karin Böck-Schmidt / Moser Reisen, Helena Bauer / Kuoni Krems, Barbara Kern / Sabtours Wels, Ingrid Stauder / Columbus Reisen Salzburg, Silke Papp / TUI Das Reisebüro Ried, Nina Sengstschmid / Ruefa Reisen Pasching, Tina Koch / Ruefa Reisen Wien, Jasmin Leikam / Kerschner Reisen Wieselburg
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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