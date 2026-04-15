Fam Trip nach Malta und Gozo

Unter dem Motto „Entdecke mehr Malta“ wurden – bei Sonnenschein und warmen Temperaturen – die Städte Valletta, Mdina, Marsaxlokk, die Tempelanlage Hagar Qim und die blaue Grotte erkundet. Auch die Nachbarinsel Gozo wurde action- und spaßreich während eines Ausflugs mit UTV´s entdeckt. Zurück nach Malta ging es mit einem privaten Boot über die Blaue Lagune.

Kultur, Natur und Kulinarik

Während der Reise wurden die Teilnehmer:innen kulinarisch auf besonders hohem Niveau verwöhnt. Malta präsentierte sich dabei als Gourmet-Destination, in der sich traditionelle Küche und moderne kulinarische Einflüsse verbinden. Begleitet wurde die Reise von Corinna Ziegler / Fremdenverkehrsamt Malta und Andreas Weingartner / KM Malta Airlines.

Mit dabei waren: Karin Böck-Schmidt / Moser Reisen, Helena Bauer / Kuoni Krems, Barbara Kern / Sabtours Wels, Ingrid Stauder / Columbus Reisen Salzburg, Silke Papp / TUI Das Reisebüro Ried, Nina Sengstschmid / Ruefa Reisen Pasching, Tina Koch / Ruefa Reisen Wien, Jasmin Leikam / Kerschner Reisen Wieselburg