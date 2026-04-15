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Fam Trip nach Malta und Gozo


Foto: Fremdenverkehrsamt Malta
Malta & KM Malta Airlines-Agenttour
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Malta & KM Malta Airlines-Agenttour
Foto: Fremdenverkehrsamt Malta
Malta & KM Malta Airlines-Agenttour

Vom 7. bis 10. April lud das Fremdenverkehrsamt Malta gemeinsam mit KM Malta Airlines acht Reisebüromitarbeiterinnen zu einem Fam Trip auf die maltesischen Inseln ein. Gewohnt wurde im 5-Sterne ME Malta by Meliá in St. Julians.

Unter dem Motto „Entdecke mehr Malta“ wurden – bei Sonnenschein und warmen Temperaturen – die Städte Valletta, Mdina, Marsaxlokk, die Tempelanlage Hagar Qim und die blaue Grotte erkundet. Auch die Nachbarinsel Gozo wurde action- und spaßreich während eines Ausflugs mit UTV´s entdeckt. Zurück nach Malta ging es mit einem privaten Boot über die Blaue Lagune.

Kultur, Natur und Kulinarik

Während der Reise wurden die Teilnehmer:innen kulinarisch auf besonders hohem Niveau verwöhnt. Malta präsentierte sich dabei als Gourmet-Destination, in der sich traditionelle Küche und moderne kulinarische Einflüsse verbinden. Begleitet wurde die Reise von Corinna Ziegler / Fremdenverkehrsamt Malta und Andreas Weingartner / KM Malta Airlines.

Mit dabei waren: Karin Böck-Schmidt / Moser Reisen, Helena Bauer / Kuoni Krems, Barbara Kern / Sabtours Wels, Ingrid Stauder / Columbus Reisen Salzburg, Silke Papp / TUI Das Reisebüro Ried, Nina Sengstschmid / Ruefa Reisen Pasching, Tina Koch / Ruefa Reisen Wien, Jasmin Leikam / Kerschner Reisen Wieselburg

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Foto: privat

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Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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