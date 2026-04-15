HX Expeditions erweitert Grönland-Programm für 2026/27

Die neuen Angebote seien in enger Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und Gemeinden entwickelt worden und sollen Gästen einen tieferen Zugang zu Kultur, Landschaft und Traditionen Grönlands ermöglichen, heißt es in der Pressemitteilung.

So kehrt das Kulinarik-Programm "Der Geschmack Grönlands" nach dem Debüt im Jahr 2025 in der Saison 2026 auf neun Grönland-Reisen zurück. Entwickelt wurde es gemeinsam mit dem grönländischen Koch Inunnguaq Hegelund, der arktische Zutaten mit modernen Techniken verbindet. Im Laufe der Saison sind wechselnde Gastköchinnen und -köche an Bord der MS Fram, MS Roald Amundsen, MS Spitsbergen und MS Fridtjof Nansen vertreten:

Inunnguaq Hegelund (Juni–September 2026): Gründer von „Arctic Food by I", bekannt für seine zeitgemäße Interpretation arktischer Zutaten

Laasi Biilmann (Juni–August 2026): verbindet traditionelle grönländische Techniken mit moderner Kochkunst

Eli Nuka Johansson (August–September 2026): setzt auf saisonale Zutaten mit internationalen Einflüssen

Heidi Andersen (August–September 2026): steht für den unverfälschten Geschmack der grönländischen Esskultur

Neues Erlebnis „Der Geschmack der Küste"

Exklusiv auf der MS Fridtjof Nansen bietet HX ab 13. Juni 2026 ein kombiniertes Fisch- und Kocherlebnis an. Gäste können nach traditionellen Inuit-Methoden in den Fjorden Kabeljau fangen, anschließend ein Kaffemik in einem Privathaushalt in Ilulissat besuchen und den Tag mit einem Fine-Dining-Menü aus dem frisch gefangenen Fisch abschließen. Das Erlebnis ist auf zwölf Personen begrenzt und ab 351 EUR buchbar.

Mehrtägiges Abenteuer-Paket

Ebenfalls neu ist das mehrtägige Paket „Den Elementen ganz nah" für maximal neun Gäste in Südgrönland, das laut Unternehmen weit über klassische Expeditionswanderungen hinausgehen soll. Das Programm umfasst:

Einführungswanderung (6 km) durch die Landschaft Südgrönlands

Wissenschaftliche Bootsfahrt zur Erkundung regionaler Ökosysteme

Wanderung zu einem abgelegenen Base Camp mit Übernachtung und Geschichten-Erzählen mit lokalem Guide

Aufstieg (7,5 km) zu mehreren Wasserfällen sowie Rückwanderung zum Abholpunkt

Das Abenteuer ist ab 1.500 EUR pro Person buchbar, exklusiv auf Expeditionen mit der MS Roald Amundsen ab 21. September 2026.

Weitere neue Angebote Für 2026/27

ergänzt HX sein Grönland-Portfolio zudem um Bootsausflüge in die Ikka-Fjorde mit den seltenen Ikka-Säulen, zwei Kajak-Optionen (Discovery- und Seekajak), geführte Wanderungen mit lokalen Inuit-Partnern sowie neue Bootsausflüge in der Diskobucht. (red)