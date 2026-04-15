Ruefa integriert KI in die Reiseberatung

Seit Kurzem können Ruefa-Kund:innen ihre KI-generierten Urlaubsrecherchen digital an Ruefa übermitteln, aus denen Reiseexpert:innen daraus maßgeschneiderte Angebote entwickeln. Mit dem neuen Angebot will das Unternehmen nach eigener Aussage gezielt Berührungsängste gegenüber KI im Reiseumfeld abbauen und die Einstiegshürde für deren Nutzung senken.

KI recherchiert – Ruefa kreiert

Das Konzept sieht vor, dass Kund:innen ihren KI-Chatverlauf – etwa erste Ideen, Wunschziele oder grobe Reisepläne – digital an das Unternehmen weiterleiten. Die Daten würden laut Ruefa getrennt, sicher und datenschutzkonform von Profis gesichtet, die die KI-Ergebnisse auf Machbarkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit prüfen sowie mit eigenem Insiderwissen ergänzen und optimieren. Das Ergebnis soll kein anonymer Vorschlag, sondern ein individuell zugeschnittenes, verbindliches und buchbares Reiseangebot sein.

Menschliche Expertise unersetzbar

Birgit Wallner, Vorständin des VERKEHRSBUEROS, betonte, KI könne zwar inspirieren und strukturieren, aber erst in Kombination mit menschlicher Expertise entstehe daraus eine wirklich einzigartige und sichere Reise. Der neue Service verbinde das Beste aus zwei Welten: die Inspiration aus den KI-Recherchen der Kund:innen und die Verlässlichkeit persönlicher Beratung durch erfahrene Reiseexpert:innen. Für die Kund:innen bedeute das mehr kreative Freiheit bei gleichzeitig hoher Sicherheit.

Digitale Terminvereinbarung

Begleitend zur KI-Integration wurde die Website Ruefa.at überarbeitet. Über ein neues Online-Terminbuchungssystem soll innerhalb weniger Schritte – und laut Unternehmen meist innerhalb von zwei Stunden – ein persönliches Beratungsgespräch vereinbart werden können, wahlweise im Reisestore vor Ort oder als Videoberatung. Die Website fungiere damit als digitaler Einstiegspunkt, der den Beratungsprozess effizient vorbereite und den Zugang zu professioneller Unterstützung erleichtern soll, heißt es in der Pressemitteilung.