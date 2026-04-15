Brand USA macht 250 Agents zu Reisebotschafter:innen

Das ambitionierte Ziel ist dabei, bis zum 4. Juli 2026 insgesamt 250 Botschafter:innen im Reisevertrieb zu ernennen – pünktlich zum 250-jährigen Jubiläum der USA. Bewerbungen für Kandidaten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz sind seit dem 13. April 2026 möglich. Reiseberater sind eingeladen, sich über https://ambassador-application-five.vercel.app/ zu bewerben, indem sie entweder einen schriftlichen Beitrag oder ein Video einreichen, in dem sie ihre Begeisterung für die USA und ihr Engagement darlegen.

Investition in Expert:innen

„Reiseberater sind einer der stärksten Treiber für den internationalen Tourismus, ihr Einfluss reicht weit über einzelne Buchungen hinaus“, sagt Malcolm Smith, Senior Vice President, Global Markets & Chief Trade and Product Development Officer bei Brand USA. „Mit dem erweiterten Brand USA Global Ambassador Program investieren wir in ein Netzwerk hoch engagierter Experten, die das Wissen über US-Destinationen in ihren Märkten weitertragen. Als Plattform mit dem Ziel, die Reisebranche zu vernetzen und neue USA-Spezialisten zu inspirieren, stärkt das Programm die Zusammenarbeit und unterstützt nachhaltiges Wachstum im Incoming-Tourismus in die Vereinigten Staaten im Laufe vom America250.“

Das Programm wurde erstmals 2025 in Australien und Neuseeland als Pilotprojekt gestartet, wo 12 Reiseberater:innen zusammenkamen, um die erste Gruppe von Brand USA-Botschafter:innen zu bilden. Der Schwerpunkt sei auf der Vertiefung der Fachkenntnisse über Reiseziele in den USA, der Förderung von Mentoring und der Anregung des Wissensaustauschs innerhalb der Reisebranche gelegen. Das Pilotprojekt habe eine starke Wirkung in der Branche gezeigt und den Grundstein für die globale Expansion gelegt. Im Zentrum stehe ein Peer-to-Peer-Ansatz, bei dem Agenten ihr Wissen und ihre Erfahrungen in ihren eigenen Netzwerken weitergeben – und so eine stärker vernetzte und besser informierte Reisebranche schaffen, erklärt Brand USA das Programm in der Presseaussendung.

Community-Plattform für Branchen-Vordenker:innen

Als Community-Plattform für engagierte Reiseberater:innen konzipiert, richte sich das Programm an Persönlichkeiten, die eine große Leidenschaft für die USA mitbringen und ihr Fachwissen vertiefen, Wissen teilen und eine aktivere Rolle im Branchendialog übernehmen möchten. Die Botschafter:innen würden über Brand USA und seine Partner Zugang zu einer Vielzahl von Möglichkeiten erhalten – darunter Einladungen zu Branchenveranstaltungen, exklusiven Zugang zu VIP-Netzwerken und Schulungsprogramme inkl. Austausch mit Trade-Managern und Entscheidern. Darüber hinaus würden die Teilnehmer:innen branchenweite Sichtbarkeit erhalten, sodass ihre Rolle als vertrauenswürdige Vertreter innerhalb der Reiseberater:innen-Community gestärkt werde. Zu den besonderen Highlights gehöre die Möglichkeit der Teilnahme an Fam Trips, heißt es weiter.