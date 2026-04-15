Family City startet in die Saison 2026

Seit Anfang April haben wieder alle Attraktionen durchgehend geöffnet. Neue Highlights und Angebote sorgen für noch mehr Unterhaltung in dem Shopping- und Entertainment-Komplex beim Grenzübergang Kleinhaugsdorf – nur 45 Autominuten von der Wiener Stadtgrenze entfernt. Das familienfreundliche Ausflugsziel bietet eine bunte Vielfalt: Merlin`s Farm, die Dinowelt, das Terra Technica Museum, der LEGO-Store sowie die Kinderwelt mit über 200 In- und Outdoor-Attraktionen sind die Eckpfeiler der Family City. Ergänzt wird das Angebot durch rund 100 Shops und Gastronomie`.

Verschiedene Themenveranstaltungen

„Wir wachsen stetig weiter und freuen uns, dass unsere Neupositionierung zügig voranschreitet. Mit neuen Attraktionen und dem Ausbau bestehender Angebote sorgen wir stets für frische Impulse. Auch in dieser Saison werden wir wieder spannende Themenveranstaltungen anbieten“, betont Roger Seunig, Geschäftsführer der Family City, die auch sonn- und feiertags geöffnet hat. Dazu zählen unter anderem der Kunsthandwerksmarkt (18. April), Family Day (17. Mai), der Tag der Superhelden (September 2026) und neu eine Goldgräber-Schatzsuche auf Merlin`s Farm (27. Juni), bei der es ein Goldnugget im Wert von über 1.000 EUR zu gewinnen gibt. „Die Details dazu werden in Kürze preisgegeben“, lässt sich Seunig noch nicht in die Karten blicken.

4 Millionen Gäste als Ziel

Erstmals soll in diesem Jahr die Marke von 4 Mio. Gästen (inkl. Besucher:innen des benachbarten FREEPORT Fashion- und Designer-Outlet-Centers) geknackt werden. Zu entdecken gibt es auf dem 530.000 Quadratmeter großen Areal für Familien mit Kindern und Shopping-Fans einiges. Merlin’s Farm hat sich zu einer der beliebtesten Attraktionen entwickelt. Auf dem Gelände leben inzwischen über 400 Tiere: sanft schnaubende Ponys, neugierige Ziegen, flauschige Alpakas, quirlige Minischweine, geduldige Esel, Kängurus und viele weitere tierische Bewohner sind hier anzutreffen. Besonders beliebt ist die gemeinsame Fütterung sowie ein Spaziergang durch die Family City – hier können Gäste den Tieren ganz nah sein und mehr über ihr Leben und Verhalten lernen. Was viele nicht wissen: Merlin’s Farm baut Kartoffeln, Gemüse, Kräuter und Obst an – alles wird frisch in der Gastronomie verwertet und zudem in der regionalen Ecke des Blue Café angeboten.

Übernachten im Camp oder im Hotel

Um nichts auf der Farm zu verpassen, lohnt sich ein längerer Aufenthalt. Buchbar sind in Merlin’s Camp 28 Mobilheime, die mit Küche, Klimaanlage, Bad mit WC und WiFi ausgestattet sind. Diese befinden sich verstreut in einem Park voller Grünflächen mit Spielgeräten für Kinder. Eine weitere Übernachtungsmöglichkeit bietet das Jukebox Hotel. Die Zimmer führen die Namen großer Rockstars, von Mick Jagger über Bruce Springsteen bis hin zu Freddie Mercury. NEU: Für Gäste in Merlin´s Camp und Jukebox Hotel entsteht 2026 eine neue Relax-Zone mit Whirlpool und Sauna.

Dinos und Technik

Zu einem weiteren Unterhaltungs-Fixpunkt hat sich die im letzten Jahr eröffnete Dinowelt etabliert. Diese bietet laut Seunig „enormes Potenzial und wird in den nächsten Wochen mit neuen Urzeit-Attraktionen erweitert. Insgesamt sind 30 bewegliche Dinosaurier zu bestaunen – vom T-Rex bis hin zum Brachiosaurus. Diese sorgen mit realistischen Soundeffekten und interaktiven Erlebnisstationen bei den Kids und Teens für großes Staunen.“

Ganz gleich, ob Sonnenschein oder Regen, das Terra Technica Museum lohnt sich immer. Auf 8.500 Quadratmetern entfaltet sich eine faszinierende Erlebniswelt, gegliedert in sechs thematische Sektoren, die die Geschichte der Musikboxen und Flipperautomaten von 1880 bis heute erzählen. 950 Jukeboxen, 250 Flipper, Retro-Spielkonsolen, historische Artefakte und lebensgroße Rekonstruktionen legendärer Superhelden machen den Besuch zu einer Reise durch die Zeit.

Ein weiterer Vorteil der Family City ist, dass viele Angebote kostenlos nutzbar sind. Seunig: „Das trifft den Puls der Zeit und ermöglicht Familien auch in diesen wirtschaftlich angespannten Zeiten einen qualitativ hochwertigen Tagesausflug.“ Für die jüngsten Gäste ist es Merlin’s Kinderwelt, die mit über 200 Erlebnisstationen In- und Outdoor begeistert – vom Sky Trail Hochseilgarten, der Bagger-Area, den Go-Carts bis hin zu den Wasser-Entertainment-Stationen. (red)