Aldiana Club Rocca Nettuno Calabria: Dolce Vita pur

Auf einem Felsplateau gelegen, eingebettet in eine weitläufige mediterrane Gartenanlage, bietet der Aldiana Club Rocca Nettuno Calabria Ausblicke auf die kalabrische Küste und die Vulkaninsel Stromboli. Die exponierte Höhenlage soll eine Atmosphäre stilvoller Leichtigkeit schaffen – ein Versprechen, das der Club mit dem Begriff „La Dolce Vita" verbindet, so Aldiana in einer Aussendung. Über einen Aufzug oder eine Treppe gelangen Gäste direkt zum Strand. In den vergangenen Monaten wurde das Resort teilrenoviert; ab Mai soll es in überarbeiteter Form öffnen.

Mediterraner All-inclusive-Genuss

Kulinarisch setzt der Club auf frische, regionale Zutaten und traditionelle Rezepturen aus Süditalien. Das All-inclusive-Angebot umfasst Live-Cooking-Stationen sowie wechselnde Themenabende. Klassische Gerichte wie Pasta, Pizza und Fischspezialitäten treffen auf moderne, leichte Interpretationen. Mehrere Restaurants und Bars – darunter auch ein Beachrestaurant – sollen den passenden Rahmen für genussvolle Momente zu jeder Tageszeit bieten.

Wellness, Sport und Fitness

Für Erholung sorgen zwei Poolbereiche sowie das Welldiana Club Spa mit Sauna, Dampfbad und individuell buchbaren Behandlungen. Sportlich aktive Gäste finden ein Angebot mit Schwerpunkten auf Padel und Beachvolleyball sowie ein Fitnessstudio mit Blick auf die Küste. Ergänzend werden Gruppenfitnessformate angeboten, darunter Outdoor Cycling.

Tropea zu Fuß, Hinterland per Ausflug

Die Umgebung verspricht Abwechslung jenseits des Clubgeländes: Die Altstadt von Tropea ist zu Fuß erreichbar und begeistert Gäste, die historische Architektur und lokales Flair suchen. Geführte oder selbst organisierte Ausflüge entlang der Küste sowie ins ländliche Hinterland Kalabriens sollen weitere Perspektiven erschließen.

Im Club selbst sorgt ein abwechslungsreiches Angebot für Unterhaltung: Entertainment-Formate und familiengerechte Programme bieten Erlebnisse für unterschiedliche Bedürfnisse. Kinder und Jugendliche profitieren von altersgerechter Betreuung, während Erwachsene Freiräume für individuelle Erholung genießen. (red)