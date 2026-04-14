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VERKEHRSBUERO: Hotel Anatol wird zu Four Points Flex by Sheraton


Zimmer im Four Points Flex by Sheraton Vienna Mariahilf
Das bisherige Hotel Anatol in Wien wird nach einer Renovierung als Four Points Flex by Sheraton Vienna Mariahilf positioniert.

„Mit dieser Conversion bauen wir unsere Kooperation mit Marriott International konsequent weiter aus und stärken zugleich unsere Position als Multi-Brand-Operator in Österreich", sagte Martin Winkler, Vorsitzender des Vorstandes von VERKEHRSBUERO.

Mit dem Four Points Flex by Sheraton Vienna Hauptbahnhof und dem Four Points Flex by Sheraton Salzburg Messe betreibt VERKEHRSBUERO Hospitality bereits zwei Häuser unter dieser Marke in Österreich.

Renovierte Zimmer und neue Lobby

Four Points Flex by Sheraton gehöre zum Midscale-Segment von Marriott und richte sich an Freizeit- und Geschäftsreisende. Im Zuge der Neupositionierung seien alle 62 Zimmer renoviert worden, auch die Lobby wurde neu gestaltet, so das VERKEHRSBUERO in der Pressemitteiling. Das Hotel befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Mariahilfer Straße.

Ein besonderer Fokus liege auf durchdachten Serviceangeboten, von einem Warm Welcome mit kostenfreien Erfrischungen und Kaffee bis hin zu einem rund um die Uhr verfügbaren Selbstbedienungsshop für Snacks und Getränke. Das Hotel, mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert, unterstreiche den Anspruch von VERKEHRSBUERO Hospitality, nachhaltige Standards konsequent in den Hotelbetrieb zu integrieren, heißt es weiter. Mit der Umwandlung wird es zudem Teil des Marriott-Bonusprogramms Bonvoy, das Zugang zu weltweit rund 9.800 Hotels bieten soll. (red)

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Foto: privat

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Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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