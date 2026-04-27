Nicht verpassen: gewinne eine Reise nach Boston!

Lernt Boston in einem kurzweiligen Webinar kennen und gewinnt mit ein bisschen Glück eine Reise inklusive Flug in die pulsierende Stadt an der Ostküste.

Lernt Boston in einem kurzweiligen Webinar kennen und gewinnt mit ein bisschen Glück eine Reise inklusive Flug in die pulsierende Stadt an der Ostküste.

Am 5. Mai um 09:30 geht’s los! tip-daily lädt zum Webinar mit Meet Boston, amerikareisen.at und Condor. In rund 70 Minuten erfahrt ihr alles Wissenswerte über die quirlige Hauptstadt Massachusetts. Die Metropole in Neuengland ist zu jeder Jahreszeit ein spannendes Reiseziel: Im Frühling locken milde Temperaturen und blühende Kirschbäume. Mit zahlreichen Events und romantischen Sonnenuntergängen am Charles River punktet der Sommer. Der Herbst lädt zum Bummeln durch den bunt belaubten Fenway Park oder zum Besuch eines der zahlreichen Museen. Der festliche Weihnachtsmarkt im Seaport District lässt Winterstimmung aufkommen.

Täglich mit Condor nach Boston

In der Zeit von Anfang Mai bis Ende Oktober fliegt Condor täglich von Wien via Frankfurt nach Boston. In der kalten Jahreszeit empfiehlt sich die Anreise mit Condor via New York. In Boston, der Heimat der Elite-Universitäten Harvard und MIT, verbinden sich Geschichte, Kulinarik und Kultur mit modernem Lifestyle. Als „Walking City“ sind viele Highlights bequeme zu Fuß erreichbar. Am „Freedom Trail“ erfahren Besuchende anhand von 16 Sehenswürdigkeiten die lange Geschichte der USA auf dem Weg in die Unabhängigkeit. Schick und modern geht es an der Waterfront, in den Museen und den zahlreichen Rooftop-Bars zu.

Einen Vorgeschmack auf Boston gibt euch ein Reisetipp von amerikareisen.at.

Mitmachen und gewinnen!

Wer aufmerksam zuhört kann mit ein bisschen Glück beim abschließenden Quiz eine Reise nach Boston - inklusive 3 Hotelnächte, Ausflugspaket und Flüge mit Condor - gewinnen. Neugierig geworden? Dann meldet euch jetzt hier an zum kostenlosen Webinar. Den Teams-Link erhaltet ihr nach eurer Anmeldung.

Datum: 5. Mai 2026

Uhrzeit: 09:30 Uhr

Dauer: ca. 75 Min.

Die Partner

Amerikareisen.at

Der österreichische Nordamerika-Spezialist mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in Planung und Durchführung maßgeschneiderter Reisen.

Meet Boston

Die deutsche Agentur Get it Across vertritt Meet Boston in Deutschland und Österreich.

Condor

Der deutsche Ferienflieger bedient ab Frankfurt zahlreiche Destinationen in den USA, in der Karibik und rund ums Mittelmeer. Ab Wien fliegt Condor zweimal täglich den Hub Frankfurt an sowie mehrmals wöchentlich u.a. nach Palma de Mallorca, Rhodos oder Kos.

tip-daily

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