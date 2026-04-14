schauinsland-reisen beruft Sascha Leutner zum CEO

Leutner war zuletzt als Chief Operations Officer (COO) der ALDI Nord Group tätig, wo er zuvor auch die Funktion des Chief Strategy Officer (CSO) sowie leitende Positionen in der Unternehmensentwicklung innehatte. Er bringe langjährige Erfahrung in der Führung internationaler Organisationen sowie in Digitalisierungsinitiativen mit.

„schauinsland-reisen ist heute ein stark gewachsenes Unternehmen. Genau deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, unsere Führungsstruktur weiterzuentwickeln und zukunftssicher auszurichten“, sagt Gerald Kassner, Vorsitzender der Geschäftsführung von schauinsland-reisen. Die Entscheidung für einen CEO außerhalb der Touristikbranche soll das Unternehmen gezielt um zusätzliche Perspektiven in Führung und Organisationsentwicklung erweitern, wie der Veranstalter in der Personalmeldung schreibt.

Gerald und Steffen Kassner wechseln in Beirat

„Mit Sascha Leutner gewinnen wir einen CEO, der strategische Klarheit mit operativer Umsetzung verbindet und gleichzeitig die Kultur unseres Hauses versteht und anerkennt", so Geschäftsführer Steffen Kassner. Der Übergang erfolgt schrittweise: Bis Ende 2026 begleiten Gerald und Steffen Kassner weiterhin die operative Führung, ehe Leutner zum 1. Jänner 2027 die Gesamtverantwortung übernimmt.

Im Zuge der Neustrukturierung sei weiters vorgesehen, dass Gerald und Steffen Kassners in einen Beirat wechseln. schauinsland-reisen bleibe dabei ein familiengeführtes Unternehmen, die Gesellschafterfamilie werde auch künftig eine zentrale Rolle im strategischen Ausbau einnehmen. Die Geschäftsführer Markus Förster (Chief Commercial Officer) und Detlef Schroer (Chief Sales Officer) sollen weiterhin ihre jeweiligen Bereiche verantworten, heißt es weiter. (red)