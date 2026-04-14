Mein Schiff Flow: Neue Reisen buchbar

Nach der Taufe am 20. Juni 2026 im Hafen von Triest und der anschließenden ersten Saison im Mittelmeer können Gäste mit dem jüngsten TUI Cruises-Flottenmitglied das Nordland entdecken. Diese neuen Reisen der Mein Schiff Flow bietet die Reederei jetzt nach der Anpassung der ursprünglich geplanten Routen an. Die neuaufgelegten Reisen sind ab Ende April buchbar.

Abwechslungsreiche Premierensaison

Zum Start in die Wintersaison 2026/27 in Nordeuropa, läuft der Neubau erstmalig die Hansestadt an. Am 23. Oktober 2026 macht das Schiff in Hamburg fest. Anschließend wechselt die Mein Schiff Flow nach Kiel und steuert Anfang November die Metropolen der Ostsee an, bevor das Schiff wieder Kurs auf Norwegen nimmt und weitere Reisen auf der Ostsee fährt. Mitte Dezember begrüßt TUI Cruises die Mein Schiff Flow dann wieder in Hamburg von wo aus sie Kurs auf Westeuropa und Norwegen nimmt. Zu den besonderen Kreuzfahrten im Winter 2026/27 zählen die Weihnachts- und Silvesterreise nach Westeuropa bis nach Lissabon sowie eine 20-tägige Cruise der Mein Schiff Flow von Hamburg auf die Kanarischen Inseln und zurück.

Preisbeispiele

Die Reise „7 Nächte - Schönheiten der Ostsee - ab/bis Kiel“ mit der Mein Schiff Flow vom 1. bis zum 08. November 2026 gibt es ab 969 EUR pro Person in einer Innenkabine mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen bei Doppelbelegung, ab 1.199 Euro pro Person in einer Balkonkabine bei Doppelbelegung (inkl. 100 EUR Frühbucherrabatt bis 31.05.2026), jeweils im PRO-Tarif. Die Reise „11 Nächte - Festtage in Westeuropa- ab/bis Hamburg“ mit der Mein Schiff Flow vom 23. Dezember 2026 bis zum 3. Jänner 2027 gibt es ab 1.849 Euro pro Person in einer Innenkabine mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen bei Doppelbelegung, ab 2.299 Euro pro Person in einer Balkonkabine bei Doppelbelegung (inkl. 120 EUR Frühbucherrabatt bis 31.05.2026), jeweils im PRO-Tarif. (red)