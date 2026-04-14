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SETT: Neue Webseite mit erweitertem Ticketshop


Foto: dizain / shutterstock
Das Reise- und Eventtechnologie-Unternehmen SETT hat eine vollständig überarbeitete Webseite unter www.s-e-t-t.com veröffentlicht. Mit dem Relaunch gehen laut dem Unternehmen eine Reihe neuer Funktionen für Reisebüros online.

Kernstück des Relaunches sei ein neuer Ticketshop, über den mehr als 50.000 Sport- und Kulturveranstaltungen weltweit sofort online gebucht werden können sollen – darunter Partien der Premier League, Formel-1-Rennen, Konzerte und Musicals. Sporttickets gelten laut SETT als eines der am stärksten wachsenden Segmente im Reisegeschäft.

Kauf über Creditline und verbessertes Gruppenformular

Agenturen mit einer aktiven SETT Creditline sollen Tickets künftig bequem auf Rechnung einkaufen können – ohne Vorkasse oder Kreditkarte, über den bestehenden SETT Hub Login. Darüber hinaus können Gruppenanfragen ab sofort über ein überarbeitetes Formular direkt auf der Webseite gestellt werden.

Launch-Angebot bis Ende April

Zum Start der neuen Webseite gewährt SETT einen einmaligen Sonderrabatt von drei Prozent auf alle Buchungen im Ticketshop. Der Rabattcode „NEW-WEBSITE_3" ist bis zum 30. April 2026 einlösbar.

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Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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