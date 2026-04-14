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Aruba: Natur, Kultur und Geschichte achtsam entdecken


Ayo Rock Formation - Foto: Ayrton Tromp / bereitgestellt von Aruba Tourism Authority
Die Insel eröffnet Feriengästen nicht nur Karibik-Feelilng mit Sonne, Meer und Strand, sondern auch eine außergewöhnliche landschaftliche Vielfalt, in der Natur, Kultur und Geschichte verbunden sind.

Zwischen ruhigen Küsten im Westen und raueren Landschaften im Norden zeigt sich Aruba als Destination, die zu einem bewussten und nachhaltigen Reiseerlebnis einlädt. Im Arikok Nationalpark offenbart sich die ursprüngliche Seite der Insel. Weite Kakteenlandschaften, markante Kalksteinformationen und geschützte Naturpools prägen das Bild dieses einzigartigen Naturraums. Urlauber:innen haben hier die Möglichkeit, Aruba in seiner natürlichen Vielfalt zu erleben und die Umgebung achtsam zu entdecken.

Beeindruckende Naturkulissen

Ein besonderer Ort ist die Quadirikiri Cave. Durch natürliche Öffnungen fällt Licht in die weitläufigen Höhlenkammern und schafft eine eindrucksvolle Atmosphäre. Stalaktiten, historische Felszeichnungen und überlieferte Geschichten geben Einblick in die Vergangenheit der Insel und machen die Höhle zu einem Ort, an dem sich Natur und kulturelles Erbe verbinden.

Die Ayo Rock Formationen zählen zu den charakteristischen Naturkulissen Arubas. Die harmonisch in die Landschaft eingebetteten Granitformationen bieten weite Ausblicke über die Insel, gleichzeitig sind sie seit Jahrhunderten Orte von kultureller Bedeutung. (red) Foto: Aruba Tourism Authority

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Foto: privat

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Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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