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MSC: Sandy Cay – neue Privatinsel auf den Bahamas
Die Kreuzfahrtsparte der MSC Group hat Sandy Cay vorgestellt – eine geplante Privatinsel auf den Bahamas, die laut dem Unternehmen als luxuriöses Refugium konzipiert ist und 2028 in der Nähe von Ocean Cay MSC Marine Reserve eröffnen soll.
Die Insel werde speziell für Gäste von MSC Cruises und Explora Journeys entwickelt und soll die Unternehmensvision widerspiegeln, den Gästen besondere und authentische Reiseerlebnisse zu bieten. Als Ergänzung zu Ocean Cay verspreche Sandy Cay eine ruhigere und abgeschiedenere Atmosphäre mit Fokus auf Natur und dem Flair der Bahamas, so die Reederei in der Presseaussendung.
Die neue Insel soll dem Anspruch folgen, den das Unternehmen bereits Ocean Cay zuschreibe: die Gäste mit der Natur und dem Ozean zu verbinden. Direkt neben dem Ocean Cay MSC Marine Reserve gelegen, soll Sandy Cay zusätzliche Rückzugsmöglichkeiten sowie neue Entdeckungen bieten, heißt es weiter. Gäste von MSC Cruises und Explora Journeys werden 2028 erstmals die Gelegenheit haben, auf Sandy Cay anzulegen.
Erweiterungen für Ocean Cay
Parallel dazu hat MSC kürzlich Erweiterungen für das bestehende Ocean Cay MSC Marine Reserve angekündigt. Geplant seien zusätzliche Restaurants, überarbeitete Strandkonzepte für Familien und Erwachsene, erweiterte Entspannungsbereiche sowie immersive Erlebnisse rund um Meeres- und Naturschutz. Gemeinsam sollen die beiden Inseln laut MSC für nahtlose Übergänge zwischen Erlebnissen an Bord und an Land sorgen sowie Entspannung und Naturerlebnis verbinden – bei gleichzeitiger Rücksicht auf die lokale Umwelt der Bahamas. (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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