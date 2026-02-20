Frankreich bleibt Reiseziel Nr. 1 - mit vielen Highlights

2025 verzeichnete Frankreich rund 102 Millionen Besucher:innen: „Es war ein sehr erfolgreiches Jahr“, sagte der französische Botschafter in Wien, S.E. Matthieu Peyraud, mit Blick auf das vergangene Jahr. „Frankreich bleibt das beliebteste Reiseziel der Welt.“ Beliebtes Reiseziel sei das Land auch bei den Österreicher:innen, den Angaben zufolge waren es 2025 etwa 600.000 Gäste. Die internationalen Besucherzahlen seien gegenüber 2024 nach vorläufigen Berechnungen um +9% angestiegen, das Reiseverkehrssaldo weise ein Plus von 20 Mrd. Euro auf. Dies unterstreiche die Bedeutung des Tourismus als Schlüsselfaktor für die französische Wirtschaft mit einem BIP-Anteil von 8% und ca. 2 Mio. Arbeitsplätzen.

Die französische Hotellerie konnte 2025 eine 2-prozentige Steigerung des Umsatzes verbuchen, wobei insbesondere die Nachfrage an Urlaubsreisen in Paris und an der Côte d’Azur beitrugen, wie Ilona Perrot, Presseverantwortliche von Atout France in Österreich, ergänzte. Auch die Wintersaison 2025/26 entwickle sich positiv, die Auslastungsraten in den Skigebieten liege bei bis zu 83%, unterstützt durch „sehr gute Schneebedingungen und eine wachsende internationale Nachfrage“.

Events und Jubiläen 2026

2026 verspreche – nach einem vielfältigen Jahr 2025 – wieder zahlreiche Höhepunkte in Kultur, Sport und Politik, wie Botschafter Peyraud ausführte. So setze Paris neue Impulse etwa mit der Fondation Cartier, die seit 2025 über neue Ausstellungsräume verfügt. Wiedereröffnet wurde das Musée de la Vie romantique. Im Juni setzt der Künstler JR mit „La Caverne du Pont Neuf“ Christos und Jeanne-Claudes legendärem „Pont Neuf Wrapped“ ein temporäres Denkmal.

Sportlich stehen der 50. Marathon de Paris im April sowie die Schwimm-Europameisterschaften im August in Paris auf dem Programm, während mit dem G7-Gipfel in Évian auch politisch ein internationales Großereignis ansteht. Zudem prägen zahlreiche Jubiläen das Kulturjahr: Zum 100. Todestag von Claude Monet widmet das Festival Normandie Impressionniste dem Künstler besondere Aufmerksamkeit. Das Musée d’Orsay feiert sein 40-jähriges Bestehen mit einem vielfältigen Ausstellungsprogramm und neugestalteten Empfangsbereichen.

Darüber hinaus zählt Frankreich seit dem Sommer mit den Megalithen von Carnac ein weiteres UNESCO-Welterbe – die erste Welterbestätte der Bretagne. Und während derzeit die Olympischen Winterspiele in Italien stattfinden, richtet sich der Blick bereits auf 2030, wenn Frankreich erneut Gastgeber der Olympischen Winterspiele sein wird. „Schon jetzt zeigen unsere Sportler in Italien große Leistungen“, so der Botschafter.

Vielfältiges Angebot

Das Französische Fremdenverkehrsamt feiert 2026 übrigens 40 Jahre Präsenz in Österreich, der Presseworkshop mit Vertretern verschiedener Regionen und Partner aus Frankreich fand dieses Mal auch bereits zum 15. Mal statt. Abgehalten wird dieser auch in Budapest, Prag und Warschau. „Wir haben jedes Jahr neue Partner dabei“, betont Perrot, wobei es nicht einfach sei, die ganze Bandbreite des touristischen Angebots abzubilden. Beim Workshop standen 15 Partner:innen für Gespräche zur Verfügung. Dies waren Vertreter:innen von zwölf Tourismusverbänden - von Korsika, der Inseln von Guadeloupe, des Fürstentums Monaco, des Tourismusamt des Département Var (Südfrankreich), von Aix-en-Provence, Dijon (Burgund), Luberon (Provence), Marseille, Médoc-Atlantique (bei Bordeaux), Nantes (Westen Frankreichs), Nizza Côte d’Azur und Perpignan & Argelès (Pyrénées-Méditerrannée) -, der Skiort Les Menuires in den französischen Alpen und das 5-Sterne-Agriturismo Projekt in Korsika Domaine de Murtoli & 5*Hotel A Mandria sowie Air Corsica. Die Airline verbindet im Übrigen ab Juni bis Ende September bzw. Anfang Oktober neu Wien mit Ajaccio und Bastia mit Direktflügen.

Termine 2026 im Überblick