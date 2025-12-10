Mit Blick auf die Rückkehr der FIFA-Weltmeisterschaft in die USA im Jahr 2026 hat Brand USA – die Tourismusmarketing-Organisation der Vereinigten Staaten – das neue Reiseplanungsportal America the Beautiful Game vorgestellt. Die Plattform richtet sich an internationale Fußballfans, die die USA vor, während oder nach dem Turnier bereisen möchten. Unter AmericaTheBeautiful.com/Football bietet sie Inspirationen zu Aktivitäten, regionalen Spezialitäten und KI-gestützte Roadtrip-Routen, die alle elf Austragungsstädte mit nahegelegenen Erlebniszielen verbinden.

„Die Vereinigten Staaten bieten Fußballfans sowohl auf als auch neben dem Spielfeld unvergleichliche Erlebnisse. Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ist eine ideale Gelegenheit, die Liebe zum Sport mit dem ultimativen Urlaub in den USA zu verbinden“, sagt Fred Dixon, Präsident und CEO von Brand USA. Man lade Fans ein, frühzeitig anzureisen und die legendären Reiseziele zu entdecken, die Amerika einzigartig machen. 250

Unternehmungen zum 250-Jahr-Jubiläum

Das Turnier fällt in ein historisches Jahr: 2026 feiern die Vereinigten Staaten ihr 250-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass stellt Brand USA 250 mögliche Unternehmungen im ganzen Land vor. Für die WM-Phase präsentiert die Plattform zudem 50 Empfehlungen in den Austragungsstädten und deren Umgebung – von Sportstätten und kulturellen Highlights bis hin zu lokalen Spezialitäten und Sehenswürdigkeiten.

Elf Austragungsstädte im Fokus

Jede der elf Städte bietet Fans ihre eigene Mischung aus Fußballgeschichte, urbanen Attraktionen, Kulinarik und spannenden Spieltagserlebnissen. Die Palette reicht von Stadiontouren und Museen über Street-Art-Spots und gastronomische Besonderheiten bis hin zu Erlebnissen, die speziell für das Turnier geschaffen wurden. Ergänzt werden diese Angebote durch zusätzliche Roadtrip-Vorschläge, die Fans in nahegelegene Regionen führen – von Küstenlandschaften bis zu ikonischen Nationalparks.

Wachsende Vorfreude

Neben den Fan-Erlebnissen verweist Brand USA darauf, dass jedes Team eigene Trainingsanlagen und Basislager einrichten wird. Die finalen Standorte werden unmittelbar vor Turnierbeginn bekannt gegeben. Gemeinsam mit der neuen Plattform sollen sie zur weiteren Orientierung der Fans beitragen und die Reiseplanung erleichtern.

Mit „America the Beautiful Game“ verfolgt Brand USA das Ziel, die internationale Aufmerksamkeit für die USA als Reisedestination im WM-Jahr zu bündeln – und gleichzeitig Fans weltweit zu inspirieren, ihren Turnierbesuch mit besonderen Reiseerlebnissen zu verknüpfen.

Weitere Informationen unter: www.americathebeautiful.com/Football (red)