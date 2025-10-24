| news | reisebuero » veranstalter
Kneissl Touristik: Schulungstage für das Reisejahr 2026
ReiseberaterInnen erwartet in Linz, Graz, Velden, Wien und Salzburg ein abwechslungsreiches Programm mit neuen Destinationen, bewährten Klassikern und praxisnahen Insidertipps für die Reisesaison 2026.
Geschäftsführerin Elisabeth Kneissl-Neumayer und ihr Team präsentieren im Rahmen der diesjährigen Schulungstour das neue Programm von KneisslReisen 2026. Die Veranstaltungen bieten ReiseberaterInnen in fünf Städten die Möglichkeit, sich kompakt über aktuelle Destinationen, Produktneuheiten und Trends zu informieren. Neben Vorträgen und Präsentationen stehen Austausch und persönliche Begegnungen im Mittelpunkt.
In Linz, Graz und Wien wird jeweils ein ganztägiges Programm angeboten: Am Vormittag stehen Fernreisen im Fokus, der Nachmittag ist den Themen Nordland & Europa gewidmet. In Velden und Salzburg finden kompakte Abendtermine mit einem Mix aus allen Themenbereichen statt.
Termine & Anmeldung
- Linz: Mittwoch, 26.11.2025 – ganztägig und halbtägig möglich / Hotel Park Inn by Radisson, Hessenplatz 16/18
9.00 bis 12.30 Uhr: Fernreisen inkl. Mittagessen von 12.30 bis 13.30 Uhr 13.30 bis 17.30 Uhr: Nordland & Europa
- Graz/Wetzelsdorf: Mittwoch, 03.12.2025 – ganztägig und halbtägig möglich / Hotel Steiermarkhof, Ekkehard-Hauer-Straße 33
9.00 bis 12.30 Uhr: Fernreisen inkl. Mittagessen von 12.30 bis 13.30 Uhr 13.30 bis 17.30 Uhr: Nordland & Europa
- Velden am Wörthersee: Donnerstag, 04.12.2025 Casino Hotel Velden, Am Corso 10
17.30 bis 20.00 Uhr, anschließend bis 22.00 Uhr „Dinner & Casino“ WARTELISTE
- Wien: Mittwoch, 10.12.2025 - ganztägig und halbtägig möglich / Steigenberger Hotel Herrenhof, Herrengasse 10
9.00 bis 12.30 Uhr: Fernreisen inkl. Mittagessen von 12.30 bis 13.30 Uhr 13.30 bis 17.30 Uhr: Nordland & Europa WARTELISTE
- Salzburg Airport: Mittwoch, 17.12.2025 17.30 bis 20.00 Uhr - Schulung im Raum Gaisberg ab 20.00 Uhr gemeinsames Abendessen im „Das Jedermann“
Anmeldungen bis spätestens 7 Tage vor dem Schulungsbeginn bei Simone Hartl: s.hartl@kneissltouristik.at (red9
einladung, roadshow, schulung, kneissl, kneissl touristik, agents, destinationsschulung, termin, kalender, terminkalender, reisebüro, reisejahr 2026
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
24 Oktober 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Eurotours stärkt Reisebürovertrieb
Nicole Kleber übernimmt die Position...
-
Eurotours doppelt bei World Travel Awards 2025 ausgezeichnet
Der österreichische Reiseveranstalter wurde als...
-
TUI Infodinner: Kroatien im Fokus
Knapp 40 Agents informierten sich...
-
Ruefa: Neuer Katalog "Kultur- & Studienreisen Europa 2026"
Mit dem neuen Katalog „Europa...
-
Einladung: Ungarns Highlights und Kulinarik On Tour
Die Kleber Group und Visit...