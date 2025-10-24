Kneissl Touristik: Schulungstage für das Reisejahr 2026

Geschäftsführerin Elisabeth Kneissl-Neumayer und ihr Team präsentieren im Rahmen der diesjährigen Schulungstour das neue Programm von KneisslReisen 2026. Die Veranstaltungen bieten ReiseberaterInnen in fünf Städten die Möglichkeit, sich kompakt über aktuelle Destinationen, Produktneuheiten und Trends zu informieren. Neben Vorträgen und Präsentationen stehen Austausch und persönliche Begegnungen im Mittelpunkt.

In Linz, Graz und Wien wird jeweils ein ganztägiges Programm angeboten: Am Vormittag stehen Fernreisen im Fokus, der Nachmittag ist den Themen Nordland & Europa gewidmet. In Velden und Salzburg finden kompakte Abendtermine mit einem Mix aus allen Themenbereichen statt.

Termine & Anmeldung

Linz: Mittwoch, 26.11.2025 – ganztägig und halbtägig möglich / Hotel Park Inn by Radisson, Hessenplatz 16/18

9.00 bis 12.30 Uhr: Fernreisen inkl. Mittagessen von 12.30 bis 13.30 Uhr 13.30 bis 17.30 Uhr: Nordland & Europa

9.00 bis 12.30 Uhr: Fernreisen inkl. Mittagessen von 12.30 bis 13.30 Uhr 13.30 bis 17.30 Uhr: Nordland & Europa

17.30 bis 20.00 Uhr, anschließend bis 22.00 Uhr „Dinner & Casino“ WARTELISTE

9.00 bis 12.30 Uhr: Fernreisen inkl. Mittagessen von 12.30 bis 13.30 Uhr 13.30 bis 17.30 Uhr: Nordland & Europa WARTELISTE

Anmeldungen bis spätestens 7 Tage vor dem Schulungsbeginn bei Simone Hartl: s.hartl@kneissltouristik.at (red9