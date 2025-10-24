tip

Kneissl Touristik: Schulungstage für das Reisejahr 2026


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
ReiseberaterInnen erwartet in Linz, Graz, Velden, Wien und Salzburg ein abwechslungsreiches Programm mit neuen Destinationen, bewährten Klassikern und praxisnahen Insidertipps für die Reisesaison 2026.

Geschäftsführerin Elisabeth Kneissl-Neumayer und ihr Team präsentieren im Rahmen der diesjährigen Schulungstour das neue Programm von KneisslReisen 2026. Die Veranstaltungen bieten ReiseberaterInnen in fünf Städten die Möglichkeit, sich kompakt über aktuelle Destinationen, Produktneuheiten und Trends zu informieren. Neben Vorträgen und Präsentationen stehen Austausch und persönliche Begegnungen im Mittelpunkt.

In Linz, Graz und Wien wird jeweils ein ganztägiges Programm angeboten: Am Vormittag stehen Fernreisen im Fokus, der Nachmittag ist den Themen Nordland & Europa gewidmet. In Velden und Salzburg finden kompakte Abendtermine mit einem Mix aus allen Themenbereichen statt.

Termine & Anmeldung

  • Linz: Mittwoch, 26.11.2025 – ganztägig und halbtägig möglich / Hotel Park Inn by Radisson, Hessenplatz 16/18 
    9.00 bis 12.30 Uhr: Fernreisen inkl. Mittagessen von 12.30 bis 13.30 Uhr 13.30 bis 17.30 Uhr: Nordland & Europa
  • Graz/Wetzelsdorf: Mittwoch, 03.12.2025 – ganztägig und halbtägig möglich / Hotel Steiermarkhof, Ekkehard-Hauer-Straße 33
    9.00 bis 12.30 Uhr: Fernreisen inkl. Mittagessen von 12.30 bis 13.30 Uhr 13.30 bis 17.30 Uhr: Nordland & Europa
  • Velden am Wörthersee: Donnerstag, 04.12.2025 Casino Hotel Velden, Am Corso 10
    17.30 bis 20.00 Uhr, anschließend bis 22.00 Uhr „Dinner & Casino“ WARTELISTE
  • Wien: Mittwoch, 10.12.2025 - ganztägig und halbtägig möglich / Steigenberger Hotel Herrenhof, Herrengasse 10 
    9.00 bis 12.30 Uhr: Fernreisen inkl. Mittagessen von 12.30 bis 13.30 Uhr 13.30 bis 17.30 Uhr: Nordland & Europa WARTELISTE
  • Salzburg Airport: Mittwoch, 17.12.2025 17.30 bis 20.00 Uhr - Schulung im Raum Gaisberg ab 20.00 Uhr gemeinsames Abendessen im „Das Jedermann“

Anmeldungen bis spätestens 7 Tage vor dem Schulungsbeginn bei Simone Hartl: s.hartl@kneissltouristik.at (red9

