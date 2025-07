Dabei ist das Schiff mit Platz für nur 400 Passagiere auf der Themse und erstmals auch auf der Seine unterwegs. Start- und Zielhafen der insgesamt 11-tägigen Kreuzfahrt ist nach der Elb-Passage Hamburg. Somit befährt MS "Hamburg" gleich drei Flüsse.

Im Herzen Londons

Während der Reise spiele das kleine und mehrfach für außergewöhnliches Routing ausgezeichnete Kreuzfahrtschiff seine Stärken aus, wie es in der Pressemitteilung heißt: So geht es durch die Tower Bridge direkt in das Zentrum Londons und zwei Tage später über die Seine bis nach Rouen, sonst klassisches Revier für Flusskreuzfahrtschiffe, wo die Hamburg über Nacht festmacht. Weitere Stationen der Reise sind Antwerpen, die Rotterdam und die friesische Hafenstadt Harlingen. Nach der abwechslungsreichen Elb-Passage endet die Kreuzfahrt am neuen Hamburger Kreuzfahrt-Terminal.

Reisebeispiel: 11-Tage-Kreuzfahrt, ab/bis Hamburg, 22. Oktober bis 1. November 2025, ab 1.999 EUR p. P. in der 2-Bett-Innenkabine. (red)